Lâm Đồng: Khởi tố, bắt tạm giam kẻ bạo hành dã man bé gái 3 tháng tuổi

Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Hoài Thương (33 tuổi, ngụ thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng) để điều tra về hành vi giết người trong vụ bé gái gần 3 tháng tuổi bị bạo hành, phải nhập viện cấp cứu.

Các quyết định đã được chuyển sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn theo quy định.

Trần Hoài Thương (33 tuổi, bạn trai của Nguyễn Phúc Hồng Ân, 22 tuổi, mẹ bé C. bị bạo hành) tại cơ quan công an. (Ảnh TTXVN phát)

Trước đó, tối 20/5, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận cháu N.N.T.C. (gần 3 tháng tuổi, con của Nguyễn Phúc Hồng Ân, 22 tuổi, ngụ thành phố Đà Lạt) trong tình trạng đa chấn thương, hôn mê do bị bạo hành.

Tiếp nhận thông tin, Công an thành phố Đà Lạt vào cuộc, bắt khẩn cấp Trần Hoài Thương (bạn trai của Nguyễn Phúc Hồng Ân) để điều tra.

Tại cơ quan Công an, Thương khai nhận, trong thời gian sống cùng mẹ con cháu C. tại phòng trọ trên đường Nguyễn Văn Trỗi (Phường 1, Đà Lạt), do cháu C. hay quấy khóc nên y bực tức, nhiều lần dùng tay đánh, tát mạnh vào mặt cháu, lấy núm vú giả đặt vào miệng bé gái rồi dán băng keo quanh miệng để nạn nhân không khóc.

Đến 17 giờ ngày 20/5, cháu C. không chịu uống sữa, Thương đã tát vào đầu, mặt làm cháu bị khó thở, nôn ói. Người đàn ông này còn dùng tay lắc mạnh đầu cháu.

Thấy cháu có biểu hiện nguy kịch, Thương đưa cháu đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng cấp cứu.

Trong những lúc bạo hành bé gái, Nguyễn Phúc Hồng Ân là mẹ cháu bé đều có mặt nhưng không can ngăn. Liên quan đến vụ việc, Cơ quan Công an tiếp tục làm việc, lấy lời khai đối với Nguyễn Phúc Hồng Ân.

Được biết, năm 2016, Trần Hoài Thương bị Tòa án nhân dân thành phố Bảo Lộc tuyên phạt 2 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Năm 2018, chấp hành án xong, đối tượng trở về thành phố Đà Lạt sinh sống và tiếp tục vướng vào nghiện ngập.

Năm 2019, Thương bị Công an thành phố Đà Lạt lập hồ sơ, Tòa án nhân dân thành phố ra quyết định đưa đi cai nghiện bắt buộc. Trần Hoài Thương trở về địa phương tháng 11/2021 và tiếp tục nghiện, sử dụng chất ma túy đá.

Cháu N.N.T.C. đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng, sức khỏe rất yếu.

Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt đã lập Tổ tiếp nhận quỹ giúp đỡ bé gái do nhiều tổ chức, cá nhân biết tin đã đến bệnh viện hỗ trợ chi phí điều trị cho cháu C./.