Lâm Đồng xử lý 52 người tung tin sai dịch Covid-19 lên mạng xã hội

Công an tỉnh Lâm Đồng đã xử lý 52 cá nhân đăng tin sai sự thật về dịch bệnh Covid-19 trên mạng xã hội gây hoang mang dư luận.



Trong số 52 đối tượng, có 9 trường hợp đã bị xử phạt hành chính từ 10-12,5 triệu đồng và 1 đối tượng bị khởi tố. Các trường hợp khác đã được triệu tập để nhắc nhở tuân thủ các quy định về phòng chống dịch, không tung tin thất thiệt gây ảnh hưởng tới công tác này của địa phương. Các trường hợp được nhắc nhở đã nhận thức được hành vi vi phạm của bản thân, tự gỡ bỏ các thông tin sai sự thật và cam kết không tái phạm.

Công an tỉnh Lâm Đồng làm việc với đối tượng tung tin giả về dịch Covid-19 lên mạng xã hội.

Trung tá Vũ Hoàng Anh, Trưởng phòng An ninh nội bộ, Công an tỉnh Lâm Đồng đề nghị người dân cảnh giác, chọn lọc thông tin, không nên chia sẻ những thông tin chưa được xác thực, thiếu cơ sở. Trong trường hợp phát hiện người tung tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội, người dân cần thông báo ngay với cơ quan công an để có biện pháp xử lý kịp thời.

“Điều quan trọng nhất của người dân hiện nay khi lên mạng, mọi người phải có trách nhiệm khi sử dụng thông tin cũng như truyền tải thông tin lên không gian mạng. Trách nhiệm đó chúng ta thực hiện cho chính bản thân mình cũng như cộng đồng. Mạng xã hội hiện nay thông tin rất đa chiều, vì vậy mọi người khi sử dụng mạng phải biết chọn lọc”- Trung tá Vũ Hoàng Anh cho biết./.