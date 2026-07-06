Làm rõ nhóm 27 thanh thiếu niên tụ tập mang theo hung khí ở TP. Đồng Nai

Ngày 6/7, Công an TP Đồng Nai thông tin, khuya 21/6, Công an xã Hưng Thịnh tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại khu vực Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng, ấp Nhân Hòa, xã Hưng Thịnh có nhóm thanh thiếu niên tụ tập đông người, mang theo hung khí, có biểu hiện gây mất an ninh, trật tự.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Hưng Thịnh đã khẩn trương triển khai lực lượng đến hiện trường, tổ chức xác minh, truy xét các đối tượng liên quan. Đến 13 giờ ngày 22/6/2026, Công an xã Hưng Thịnh đã đưa một số đối tượng liên quan cùng công cụ, phương tiện về trụ sở Công an xã để làm việc.

Các đối tượng cùng tang vật tại cơ quan công an

Kết quả xác minh ban đầu xác định nhóm này có 27 thanh thiếu niên, sinh từ năm 2008 đến năm 2013, chủ yếu cư trú trên địa bàn xã Hưng Thịnh và một số địa phương lân cận. Công an xã Hưng Thịnh đã tạm giữ 5 hung khí tự chế, 12 điện thoại di động các loại và 3 xe mô tô có liên quan.

Hiện Công an xã Hưng Thịnh đang tiếp tục xác minh, củng cố tài liệu, làm rõ vai trò của từng đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.