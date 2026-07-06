English
/ PHÁP LUẬT
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Làm rõ nhóm 27 thanh thiếu niên tụ tập mang theo hung khí ở TP. Đồng Nai

Thứ Hai, 16:33, 06/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Công an xã Hưng Thịnh, thành phố (TP) Đồng Nai đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc 27 thanh thiếu niên tụ tập đông người, mang theo hung khí tại khu vực Trường trung học cơ sở (THCS) Huỳnh Thúc Kháng.

Ngày 6/7, Công an TP Đồng Nai thông tin, khuya 21/6, Công an xã Hưng Thịnh tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại khu vực Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng, ấp Nhân Hòa, xã Hưng Thịnh có nhóm thanh thiếu niên tụ tập đông người, mang theo hung khí, có biểu hiện gây mất an ninh, trật tự.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Hưng Thịnh đã khẩn trương triển khai lực lượng đến hiện trường, tổ chức xác minh, truy xét các đối tượng liên quan. Đến 13 giờ ngày 22/6/2026, Công an xã Hưng Thịnh đã đưa một số đối tượng liên quan cùng công cụ, phương tiện về trụ sở Công an xã để làm việc.

lam ro nhom 27 thanh thieu nien tu tap mang theo hung khi o tp. Dong nai hinh anh 1
Các đối tượng cùng tang vật tại cơ quan công an 

Kết quả xác minh ban đầu xác định nhóm này có 27 thanh thiếu niên, sinh từ năm 2008 đến năm 2013, chủ yếu cư trú trên địa bàn xã Hưng Thịnh và một số địa phương lân cận. Công an xã Hưng Thịnh đã tạm giữ 5 hung khí tự chế, 12 điện thoại di động các loại và 3 xe mô tô có liên quan.

Hiện Công an xã Hưng Thịnh đang tiếp tục xác minh, củng cố tài liệu, làm rõ vai trò của từng đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Vương Lâm/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bắt đối tượng chở gần 300 cây thuốc lá lậu qua Cần Thơ
Bắt đối tượng chở gần 300 cây thuốc lá lậu qua Cần Thơ

VOV.VN - Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TP Cần Thơ phối hợp các đơn vị phát hiện, bắt giữ một đối tượng vận chuyển 295 cây thuốc lá điếu nhập lậu không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, bàn giao cơ quan điều tra xử lý theo quy định.

Bắt đối tượng chở gần 300 cây thuốc lá lậu qua Cần Thơ

Bắt đối tượng chở gần 300 cây thuốc lá lậu qua Cần Thơ

VOV.VN - Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TP Cần Thơ phối hợp các đơn vị phát hiện, bắt giữ một đối tượng vận chuyển 295 cây thuốc lá điếu nhập lậu không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, bàn giao cơ quan điều tra xử lý theo quy định.

Thủ tướng: Còn manh mối thì tuyệt đối không dừng tìm hài cốt liệt sĩ
Thủ tướng: Còn manh mối thì tuyệt đối không dừng tìm hài cốt liệt sĩ

VOV.VN - Phát biểu tại lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM), Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh tuyệt đối không dừng công tác tìm kiếm khi vẫn còn manh mối và hài cốt liệt sĩ chưa được quy tập đầy đủ, đồng thời yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ ADN để xác định danh tính.

Thủ tướng: Còn manh mối thì tuyệt đối không dừng tìm hài cốt liệt sĩ

Thủ tướng: Còn manh mối thì tuyệt đối không dừng tìm hài cốt liệt sĩ

VOV.VN - Phát biểu tại lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM), Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh tuyệt đối không dừng công tác tìm kiếm khi vẫn còn manh mối và hài cốt liệt sĩ chưa được quy tập đầy đủ, đồng thời yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ ADN để xác định danh tính.

Mang kiếm rượt đuổi trên đường phố, 3 đối tượng bị tạm giữ hình sự
Mang kiếm rượt đuổi trên đường phố, 3 đối tượng bị tạm giữ hình sự

VOV.VN - Phát hiện nhóm thanh thiếu niên tụ tập với biểu hiện nghi vấn trên đường Láng, lực lượng Công an phường Láng, Hà Nội đã kiểm tra, thu giữ một thanh kiếm. Quá trình điều tra xác định nhóm này mang hung khí, lạng lách, đánh võng và truy đuổi một nhóm thanh niên khác.

Mang kiếm rượt đuổi trên đường phố, 3 đối tượng bị tạm giữ hình sự

Mang kiếm rượt đuổi trên đường phố, 3 đối tượng bị tạm giữ hình sự

VOV.VN - Phát hiện nhóm thanh thiếu niên tụ tập với biểu hiện nghi vấn trên đường Láng, lực lượng Công an phường Láng, Hà Nội đã kiểm tra, thu giữ một thanh kiếm. Quá trình điều tra xác định nhóm này mang hung khí, lạng lách, đánh võng và truy đuổi một nhóm thanh niên khác.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật