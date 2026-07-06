Làm rõ nhóm đối tượng tụ tập, mang theo hung khí nguy hiểm để giải quyết mâu thuẫn

Theo kết quả điều tra ban đầu, do có mâu thuẫn từ trước giữa Đường Quốc Thái (SN 2011), ngụ xã Tân Bình, thành phố Cần Thơ với Thạch Huy (SN 2012), ngụ tỉnh Đồng Tháp và Nguyễn Đăng Khoa (SN 2007), ngụ xã Nhơn Ái, thành phố Cần Thơ nên tối ngày 29/6, Nguyễn Đăng Khoa đã hẹn qua mạng xã hội khoảng 20 thanh thiếu niên thường trú tại nhiều địa bàn khác nhau để đi giải quyết mâu thuẫn.

Sau khi tụ tập tại một quán cà phê trên tuyến Quốc lộ 61C, Khoa chở theo Thạch Huy cùng đồng bọn mang nhiều hung khí nguy hiểm như dao tự chế, kéo đến ấp Tám Ngàn, xã Tân Bình để tìm Đường Quốc Thái giải quyết.

Các đối tượng liên quan tại cơ quan công an. Ảnh: Công an thành phố Cần Thơ

Khi đến nơi, phát hiện nhà Thái khóa cửa và không có người ở nhà, nhóm của Khoa và Huy đã đứng ngoài la hét và dùng dao tự chế chém vào xe mô tô của gia đình Thái, đồng thời các đối tượng khác ném gạch đá, vỏ chai vào nhà bên cạnh gây mất an ninh, trật tự. Không dừng lại ở đó, trên đường về khi đến gần chợ Cầu Xáng (xã Tân Bình), nhóm này tiếp tục chặn đường, vô cớ dùng dao tự chế chém hư hỏng phương tiện giao thông của người dân địa phương.

Hung khí nguy hiểm được nhóm đối tượng sử dụng để giải quyết mâu thuẫn và đập phá tài sản. Ảnh: Công an thành phố Cần Thơ

Nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, Công an xã Tân Bình đã khẩn trương phối hợp cùng các lực lượng chức năng đến hiện trường để kiểm tra, lập biên bản và tiến hành các biện pháp nghiệp vụ.

Đến nay, cơ quan công an đã xác định, triệu tập và mời làm việc với hơn 20 đối tượng có liên quan, đồng thời tiến hành thu giữ nhiều hung khí, tang vật, phương tiện. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.