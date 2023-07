Làm rõ việc nhân viên 2 ngân hàng tự ý lấy thông tin người dân mở tài khoản

Theo đó, báo cáo nhanh xác minh vụ việc từ Công an huyện Bảo Thắng cho thấy, vào ngày 10 và 11/7/2023, trong quá trình tổ chức cấp, hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân trên địa bàn xã Xuân Giao, Tổ công tác của Công an huyện Bảo Thắng có nhìn thấy nhân viên ngân hàng mặc đồng phục, đeo biển tên có mặt tại nơi cấp định danh điện tử và trao đổi với người dân.

Do nắm được thông tin nhân viên các ngân hàng đang có chương trình tuyên truyền, hướng dẫn và mở tài khoản miễn phí cho người dân, nên Tổ công tác chủ quan cho rằng nhân viên ngân hàng vào làm việc theo chương trình và đã được sự nhất trí của chính quyền địa phương.

Đến tối 11/7, sau khi phát hiện việc 6 nhân viên của 2 ngân hàng gồm Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong (TPBank) chi nhánh Lào Cai và Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LPBank) chi nhánh Lào Cai – Phòng giao dịch Bảo Thắng đến lấy thông tin, chụp ảnh Căn cước công dân và chân dung của công dân để đăng ký tài khoản ngân hàng có dấu hiệu sai quy định, cán bộ Công an huyện, Công an xã đã yêu cầu nhân viên ngân hàng dừng hoạt động trên; đồng thời trao đổi với cấp ủy, chính quyền địa phương can thiệp làm rõ sự việc.

Khoảng 14h30 ngày 12/7, có 5 người dân cùng đến trụ sở UBND xã đề nghị làm rõ việc nhân viên ngân hàng không tư vấn mà tự ý bảo người dân đưa căn cước công dân, sử dụng điện thoại di động để chụp ảnh và lấy thông tin cá nhân của người dân để đăng ký tài khoản ngân hàng. Sau đó, có khoảng 40 người dân đến trụ sở UBND xã Xuân Giao cùng đề nghị nội dung trên và yêu cầu ngân hàng cam kết không để lộ lọt thông tin và ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân.

Đến 15h30 cùng ngày, sau khi được yêu cầu làm rõ sự việc, nhân viên 2 ngân hàng mới xuất trình các văn bản liên quan đến việc mở tài khoản phục vụ chuyển đổi số.

Mặc dù đã được Công an xã, chính quyền địa phương ghi nhận sự việc, đại diện lãnh đạo các Ngân hàng giải thích và cam kết việc thu thập thông tin của công dân chỉ nhằm mục đích mở tài khoản ngân hàng miễn phí, đảm bảo bảo mật, không lộ lọt thông tin cá nhân nhưng số công dân trên vẫn không chấp nhận. Sau khi Lãnh đạo Công an huyện và cấp ủy chính quyền địa phương yêu cầu đại diện ngân hàng cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra việc lộ lọt thông tin của công dân, giải thích cho người dân hiểu, không tụ tập đông người gây mất an ninh trật tự... đến 22h00 cùng ngày, người dân mới giải tán, ra về.

Sau khi xác minh, làm việc với 2 ngân hàng, Công an huyện Bảo Thắng xác định, từ 10-11/7, phía TPBank Lào Cai đã cử 2 nhân viên tới trụ sở UBND xã Xuân Giao để hướng dẫn công dân đăng ký, mở tài khoản ngân hàng miễn phí. Trong thời gian đó đã thu nhận bằng giấy được 100 thông tin của công dân, chụp ảnh Căn cước công dân hai mặt, thu nhận số điện thoại, chụp ảnh chân dung bằng điện thoại cá nhân.

Hiện nay, ngân hàng TPBank chưa mở thẻ ngân hàng, đã xoá toàn bộ thông tin của công dân trên máy điện thoại. Công an xã Xuân Giao đã lập biên bản làm việc với ngân hàng và thu giữ danh sách thông tin của 100 công dân.

Còn phía LPBank Lào Cai – Phòng giao dịch Bảo Thắng đã cử 2 nhân viên đến trụ sở UBND xã thu nhận thông tin của người dân; ngoài ra, các nhân viên này còn rủ thêm 5 nhân viên khác từ chi nhánh ngân hàng Lào Cai tự ý đến trụ sở UBND xã để cùng thực hiện nội dung này.

Theo trao đổi của ngân hàng LPBank Lào Cai, chương trình cấp tài khoản ngân hàng miễn phí được áp dụng cho người dân hưởng chế độ hưu trí, sau khi người dân nghỉ hưu mới kích hoạt tài khoản, tuy nhiên các cán bộ ngân hàng đã vận dụng thực hiện sai quy định.

Ngày 12/7, một số người dân đã nhận được mã xác thực OTP (dịch vụ ngân hàng điện tử) vào điện thoại di động, phát hiện ra hành vi vi phạm của cán bộ ngân hàng nên đến trụ sở UBND xã để yêu cầu làm rõ vụ việc.

Trong báo cáo gửi lãnh đạo Công an tỉnh và Huyện ủy, UBND huyện, Công an huyện Bảo Thắng nhận thấy trong quá trình tiến hành hướng dẫn, đăng ký tài khoản cho người dân, 2 ngân hàng không gửi Công văn cho Công an huyện, Công an xã và UBND xã Xuân Giao; không làm việc trực tiếp để trao đổi và xin ý kiến cấp ủy, chính quyền địa phương.

Bên cạnh đó, trong khi làm việc, phía nhân viên ngân hàng tự ý thu nhận thông tin của người dân để mở tài khoản mà không trao đổi hay thông báo cho Công an xã để nắm được, cũng không cho người dân biết mục đích thực hiện, dẫn đến người dân phát hiện và bức xúc.

Sau vụ việc, Công an huyện Bảo Thắng đã kiểm điểm, phê bình các cán bộ Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an xã Xuân Giao trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chưa kịp thời phát hiện sự việc ngay từ đầu để có biện pháp xử lý. Đồng thời, yêu cầu chấn chỉnh, rút kinh nghiệm, tuyệt đối không để tình trạng tương tự diễn ra trên địa bàn.

Hiện, Công an huyện Bảo Thắng đã thông báo mời lãnh đạo 2 ngân hàng và các bộ phận có liên quan đến trụ sở Công an huyện để kiểm tra việc thực hiện các thủ tục cần thiết về bảo mật thông tin của công dân, đồng thời làm rõ hành vi của các nhân viên ngân hàng để có kiến nghị đề xuất xử lý đối với hành vi vi phạm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật.

Được biết, Ngân hàng Nhà nước tỉnh Lào Cai cũng đã yêu cầu 2 ngân hàng TPBank và LPBank đóng trên địa bàn phải báo cáo giải trình, có biện pháp khắc phục hậu quả.

Theo một lãnh đạo ngân hàng lớn khác trên địa bàn, việc mở tài khoản hiện nay rất đơn giản, có thể thực hiện trên điện thoại nhưng bản chất vẫn là một hợp đồng, cần có sự đồng ý của khách hàng thông qua thỏa thuận. Bên cạnh đó, cán bộ ngân hàng luôn phải đề cao ý thức bảo mật thông tin cá nhân của khách.

Lãnh đạo ngân hàng này cũng chia sẻ, việc các ngân hàng hưởng ứng Chương trình Chuyển đổi số quốc gia là cần thiết, nếu đặt mục tiêu này lên hàng đầu thì vừa giúp quảng bá thương hiệu, giúp người dân tạo tài khoản miễn phí, khi họ sử dụng dịch vụ sẽ mang nguồn lợi về cho ngân hàng, qua đó còn thúc đẩy việc không dùng tiền mặt.

“Còn nếu đơn thuần chạy theo chỉ tiêu để mở thẻ ồ ạt, vừa không kết nối được với những khách hàng chất lượng, mà còn ảnh hưởng đến uy tín của ngân hàng, dễ mắc hành vi liên quan đến pháp luật”, vị lãnh đạo ngân hàng này cho hay.