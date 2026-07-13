Lần theo Facebook, lộ kho hàng nghi giả mạo nhãn hiệu ở Hà Nội

Ngày 13/7, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường phát hiện, xử lý một vụ kinh doanh hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu trên không gian mạng.

Theo Công an Hà Nội, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện nhiều tài khoản Facebook như "Sibao Goodluxe Bag US", "Sibao Goodluxe", "Châu Anh Bags Store"... thường xuyên đăng tải, rao bán các sản phẩm túi xách, giày dép, đồng hồ mang dấu hiệu giả mạo nhiều thương hiệu nổi tiếng như Hermès, Chanel, Dior, Louis Vuitton.

Các sản phẩm được quảng cáo có kiểu dáng tương tự hàng chính hãng, với giá dao động từ 6-25 triệu đồng/sản phẩm và được chạy quảng cáo trực tuyến nhằm tiếp cận, thu hút người tiêu dùng.

Lực lượng chức năng kiểm tra số hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu tại địa điểm kinh doanh.

Để đối phó với cơ quan chức năng và các nền tảng mạng xã hội, các đối tượng thường xuyên thay đổi tài khoản bán hàng, hạn chế giao dịch trực tiếp, không trưng bày hàng hóa tại cửa hàng truyền thống, gây khó khăn cho việc xác minh, kiểm tra và xử lý vi phạm.

Thực hiện kế hoạch cao điểm đấu tranh, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ của Công an TP Hà Nội, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 17 (Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội) kiểm tra một địa điểm kinh doanh tại khu Him Lam, quận Hà Đông.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 73 sản phẩm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu, gồm 42 túi mang nhãn hiệu Chanel, 11 túi mang nhãn hiệu Louis Vuitton, 8 túi và 3 đôi giày mang nhãn hiệu Dior, cùng 9 túi mang nhãn hiệu Hermès.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số hàng hóa trên.

Căn cứ tài liệu xác minh cùng dữ liệu điện tử thu thập được, lực lượng chức năng xác định vụ việc có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và đã đề xuất chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Công an Hà Nội, đáng chú ý, một số chủ cơ sở nhận thức rõ hành vi kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố tình thực hiện nhằm thu lợi bất chính. Hành vi này không chỉ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu nhãn hiệu mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây thiệt hại cho người tiêu dùng.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa mang nhãn hiệu được bảo hộ tại Việt Nam phải chấp hành nghiêm quy định về sở hữu trí tuệ.

Tài liệu, dữ liệu liên quan được lực lượng chức năng kiểm tra, xác minh phục vụ công tác xử lý vụ việc.

Theo quy định hiện hành, hành vi buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu có thể bị xử phạt theo Nghị định số 99/2013/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 46/2024/NĐ-CP). Hành vi cung cấp thông tin về hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường Internet có thể bị xử phạt theo Nghị định số 98/2020/NĐ-CP. Trường hợp đủ yếu tố cấu thành tội phạm, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả" theo Điều 192 hoặc tội "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp" theo Điều 226 Bộ luật Hình sự.

Công an Hà Nội cũng khuyến cáo người tiêu dùng cần lựa chọn các sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, không tiếp tay cho hoạt động kinh doanh hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Đồng thời, các doanh nghiệp chuyển phát và đơn vị cung cấp phần mềm quản lý bán hàng cần tăng cường kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn việc lợi dụng dịch vụ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.