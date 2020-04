Lạng Sơn bàn giao đối tượng truy nã cho công an Trung Quốc

Lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn (Việt Nam) bàn giao đối tượng cho lực lượng chức năng Quảng Tây (Trung Quốc).

Đối tượng là Hoàng Tập Y (SN 1981) mang quốc tịch Trung Quốc bị Công an Quảng Tây (Trung Quốc) phát lệnh truy nã từ năm 2013 về hành vi giết người. Sau khi dùng súng gây án, đối tượng Y đã bỏ trốn sang Việt Nam và giả câm đi ăn xin nhằm che giấu lai lịch.



Qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm của Công an Quảng Tây, Trung Quốc đang lẩn trốn tại phường Cải Đan, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

Ngày 15/4, lực lượng công an tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với Công an địa phương tổ chức bắt giữ đối tượng và bàn giao cho Công an Trung Quốc tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị để xử lý đối tượng theo quy định hợp tác quốc tế./.