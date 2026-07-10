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Lạng Sơn: Khởi tố nhóm đối tượng mua bán, sử dụng ma túy

Thứ Sáu, 11:30, 10/07/2026
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VOV.VN - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lạng Sơn vừa khởi tố 3 đối tượng liên quan đến hành vi mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn.

Thực hiện Kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy năm 2026, ngày 28/6/2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện một nhóm đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại một phòng trọ trên địa bàn phường Lương Văn Tri. Quá trình điều tra mở rộng, Cơ quan Cảnh sát điều tra giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hoàng Anh (SN 1991, trú tại phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn) để điều tra về hành vi liên quan đến mua bán trái phép chất ma túy.

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Đối tượng Nguyễn Hoàng Anh tại cơ quan công an. (Ảnh Công an tỉnh Lạng Sơn)
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Đối tượng Trần Thị Thu Hà dương tính với ma túy AMP. (Ảnh Công an tỉnh Lạng Sơn)

Tiếp tục xác minh, cơ quan Công an làm rõ Trần Thị Thu Hà (SN 1994, thôn Tâm An, xã Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn) đã nhờ Chu Thị Thanh (SN 1996, thôn Tân Long, xã Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn) mua ma túy để sử dụng. Tại cơ quan Công an, Chu Thị Thanh khai nhận hành vi mua bán trái phép chất ma túy; Trần Thị Thu Hà khai nhận hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, Trần Thị Thu Hà hiện là giáo viên tại một cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Hoàng Anh, Chu Thị Thanh về tội Mua bán trái phép chất ma tuý, Trần Thị Thu Hà về tội sử dụng trái phép chất ma tuý.

Vụ việc tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

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Nhóm đối tượng tụ tập sử dụng ma túy trong chung cư ở Hà Nội

VOV.VN - Ngày 9/7, Công an TP Hà Nội cho biết, lực lượng công an các địa phương liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến các hành vi mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; thu giữ nhiều heroin, ketamine cùng các tang vật phục vụ hoạt động phạm tội.

Duy Thái/VOV-Đông Bắc
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