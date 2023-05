Lạng Sơn linh hoạt, đa dạng tuyên truyền pháp luật khu vực biên giới

Địa bàn Đồn Biên phòng Chi Ma phụ trách gồm ba xã Tú Mịch, Yên Khoái và Mẫu Sơn với 7 bản giáp biên. Từ lâu, người dân nơi đây đã quen thuộc với hình ảnh cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chính sách pháp luật, an ninh quốc phòng và cả thông tin vận động người dân đi tiêm chủng hay động viên thanh niên lên đường nhập ngũ....

Cơ động đến các khu dân cư thôn bản, len lỏi vào từng đường làng ngõ xóm, những tuyên truyền viên "quân hàm xanh" không ngại đường xá xa xôi. Với đặc thù dân cư trên địa bàn chủ yếu là đồng bào Tày, Nùng và Dao nên nội dung tuyên truyền được cán bộ chiến sỹ dịch sang cả tiếng dân tộc, lồng ghép với lời ca, điệu nhạc của bà con nên dễ nghe, dễ hiểu, dễ nhớ...

Ông Vi Văn Như, Trưởng thôn Chi Ma, xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình chia sẻ, cán bộ Đồn Biên phòng Chi Ma xuống tận nơi họp với người dân, tuyên truyền phổ biến pháp luật, an ninh ở trên địa bàn. Qua đó nhận thức của người dân được nâng lên rõ rệt, tiến bộ, việc chấp hành lao động sản xuất, cũng như tham gia bảo vệ an ninh trật tự khu vực biên giới được mọi người thực hiện tốt hơn rất nhiều so với trước.

Với phương châm đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến với người dân khu vực biên giới, Tổ thông tin truyền thông của Đồn Biên phòng Chi Ma và địa phương đã có nhiều sáng kiến nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền như in tài liệu, tờ rơi, tờ gấp với hình ảnh minh họa ấn tượng, dễ nhớ; Kết hợp sân khấu hóa nội dung thông tin qua tiểu phẩm, kịch ngắn; Thực hiện tranh cổ động, pano, áp phích… gần gũi với tập quán, văn hóa và trình độ, tâm lý tiếp nhận thông tin của đồng bào.

Thượng úy Phạm Phú Thịnh, Đội trưởng Vận động quần chúng Đồn Biên phòng Chi Ma cho biết, để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, đơn vị đã căn cứ vào thực tế tình hình địa bàn, vào từng khoảng thời gian cụ thể để xác định xây dựng các nội dung sao cho người dân dễ nhớ, dễ hiểu. Đồng thời kết hợp trên hệ thống loa truyền thanh của các xã thông qua các buổi sinh hoạt thôn, bản để lồng ghép nội dung tuyên truyền, đặc biệt triển khai mô hình Tiếng loa biên phòng đã góp phần nâng cao hơn hiệu quả tuyên truyền.

Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền lưu động cho người dân, Đồn Biên phòng Chi Ma cũng thường xuyên có kế hoạch phối hợp với các trường học trên địa bàn, lồng ghép nội dung tuyên truyền về an ninh biên giới trong những giờ học giáo dục công dân, lịch sử, địa lý.... và tổ chức những buổi ngoại khóa với những câu chuyện về các anh hùng dân tộc, về truyền thống dựng nước, giữ nước và trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay với Tổ quốc, với nhân dân.

“Em thấy rất vui khi có thể tham gia buổi ngoại khóa về biên giới như này. Em thấy rất bổ ích và ý nghĩa. Nó giúp em hiểu rõ hơn về nhiệm vụ của lực lượng biên phòng, hiểu hơn về công tác quản lý bảo vệ biên giới và trách nhiệm của mỗi công dân với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên cương của tổ quốc. Em mong rằng sẽ được tham gia nhiều buổi ngoại khóa như này, sẽ giúp chúng em học tập rèn luyện tốt hơn"- Em Hoàng Thảo Thơm (trường THCS Yên Khoái) chia sẻ

Từ đầu năm 2023 đến nay, Đồn Biên phòng Chi Ma cũng phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức hàng trăm buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp với hàng nghìn lượt người nghe và ký cam kết tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Bằng nhiều hình thức, biện pháp tuyên truyền sáng tạo, hiệu quả, người dân đã hiểu rõ hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc giữ gìn biên giới quốc gia, bảo vệ đường biên cột mốc, qua đó góp phần cùng lực lượng biên phòng thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng địa bàn biên giới vững mạnh, phát triển toàn diện.

Trung tá Lâm Văn Nam, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Chi Ma cho biết, trong thời gian tới, để đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ nhân dân khu vực biên giới, đơn vị tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án phát huy vai trò của quân đội nhân dân tham gia tuyên truyền, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027 và triển khai thực hiện có hiệu quả, có chiều sâu để mọi nội dung đến với từng người dân trên địa bàn đơn vị phụ trách.

