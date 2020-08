Lạng Sơn phát hiện 5 vụ vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới

Chi cục Hải quan Tân Thanh (Cục Hải Quan Lạng Sơn) vừa phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện 5 vụ vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, thu giữ số lượng lớn hàng hóa nhập lậu.



Rạng sáng ngày 20/8, tại khu vực Đồi Cao, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tổ Kiểm soát hải quan thuộc Chi cục Hải quan Tân Thanh đã phối hợp với Phòng PC02 (Công an tỉnh Lạng Sơn) và Trạm Kiểm soát Biên phòng Tân Thanh đã phát hiện một số đối tượng vận chuyển hàng hóa qua biên giới. Khi thấy lực lượng chức năng, các đối tượng đã vứt lại hàng hóa, bỏ chạy về phía Trung Quốc. Số hàng gồm gần 7.600 sản phẩm giày dép có dấu hiệu bị làm giả nhãn mác của các hãng nổi tiếng Vans off the wall; Nike Air và linh kiện thuốc lá điện tử.

Lực lượng chức năng kiểm đếm hàng hóa vừa thu giữ

Trước đó, lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện, thu giữ trên 18.000 đơn vị hàng hóa là đồ gia dụng, quần áo, tân dược, bánh kẹo… tại khu vực đồi Lọ Bon, chân Đồi Cao; Tại khu vực mốc 1030 cửa khẩu Bình Nghi, lực lượng chức năng cũng phát hiện, thu giữ hàng chục thùng hàng hoá với hơn 27.00 bộ vỏ điện thoại di động và gần nửa tấn linh kiện điện tử, bảng mạch điện thoại...

Chi cục Hải quan Tân Thanh (Cục Hải quan Lạng Sơn) đã đưa toàn bộ số hàng này về kho tang vật của đơn vị để xác minh, xử lý theo quy định./.