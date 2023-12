Lạng Sơn thông tin chính thức vụ kẹo chứa ma túy bán ở cổng trường học

Vài ngày qua, trên các trang mạng xã hội lan truyền thông tin về các gói kẹo có chứa ma túy được bán trước cổng các trường học, trên địa bàn thành phố Lạng Sơn gây ngộ độc cho một số học sinh, nghi có chứa chất ma túy, gây hoang mang cho dư luận.

Công an tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tiến hành xác minh, làm rõ, lấy mẫu kẹo trên để giám định.

Hình ảnh được quay lại trong clip là các loại kéo với tên gọi "kẹo dưa hấu", nghi có chứa ma túy, gây hoang mang trong dư luận

Theo nội dung trong video clip phản ánh, lực lượng chức năng đang lấy lời khai một số người bán hàng tại khu vực cổng trường tiểu học Đông Kinh (TP Lạng Sơn), mặt hàng bị thu giữ là các gói kẹo có bao bì nhiều màu sắc với hình ảnh và chữ nước ngoài. Thông tin trong clip về việc học sinh ăn các loại kẹo lạ này bị ngộ độc, qua test nhanh kẹo có chứa chất ma túy đã khiến dư luận hoang mang.

Qua thông tin của quần chúng nhân dân về việc trên địa bàn thành phố Lạng Sơn xuất hiện một số thực phẩm trôi nổi (các loại kẹo hoa quả mang nhãn hiệu nước ngoài) nghi có chứa chất ma túy, một số học sinh sau khi sử dụng có biểu hiện đau bụng, Công an tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tiến hành xác minh, làm rõ.

Trong ngày 30/11, Công an thành phố Lạng Sơn đã tiến hành kiểm tra một số cơ sở kinh doanh hàng tạp hóa trên địa bàn thành phố, phát hiện, thu giữ một số loại kẹo không có chữ tiếng Việt, không rõ nguồn gốc, xuất xứ và phối hợp với Viện khoa học hình sự - Bộ Công an lấy các mẫu kẹo trên để giám định. Kết quả, xác định các mẫu trên không chứa chất ma túy.

Tuy nhiên, đây là các sản phẩm không có nguồn gốc, xuất xứ, có nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng... Công an tỉnh Lạng Sơn đề nghị các nhà trường, các bậc phụ huynh cần quản lý tốt con em mình, hạn chế sử dụng các sản phẩm tương tự.

Về thông tin ban đầu lan truyền trên các trang mạng xã hội trong ngày 30/11, qua kiểm tra xác định là do 1 cán bộ nữ thuộc Công an thành phố Lạng Sơn có con đang học cấp I, do quá lo lắng, nhận thức chưa đầy đủ nên đã tự ý chia sẻ cho một phụ huynh cùng lớp, sau đó các phụ huynh đã chia sẻ cho nhau, gây hoang mang lo lắng cho dư luận. Công an tỉnh Lạng Sơn sẽ xem xét xử lý nữ cán bộ này theo quy định.

Lực lượng chức năng tiến hành lấy lời khai một số người bán hàng tại khu vực cổng trường tiểu học Đông Kinh (TP Lạng Sơn), bán các loại gói kẹo có bao bì bắt mắt, nhiều màu sắc với hình ảnh và chữ nước ngoài.

Việc trên thị trường tồn tại những loại thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo chất lượng là thực trạng mà các ngành chức năng đã nhiều lần khuyến cáo. Phụ huynh, học sinh, người dân khi mua các sản phẩm được bày bán trên thị trường cần tìm hiểu rõ nguồn gốc, xuất xứ, đặc biệt không mua các sản phẩm lạ; phát hiện, cung cấp thông tin, phối hợp với lực lượng chức năng xử lý hành vi vi phạm, bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và xã hội…

Ông Nguyễn Nam Dũng, Phó Chi cục trưởng Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Lạng Sơn cho biết, đối với các loại thực phẩm không rõ nguồn gốc có nhiều nguy cơ gây ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng, nhất là đối với lứa tuổi học đường. Các loại sản phẩm này thường là đồ ăn nhanh như kẹo, thạch, siro, các thành phần cấu tạo, các hóa chất, hương vị, nguyên liệu sản xuất không được kiểm soát… có thể gây hại tới sức khỏe người tiêu dùng. Trước tình trạng các loại sản phẩm không rõ nguồn gốc thường xuyên xuất hiện trước cổng trường học, Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành nhiều đợt kiểm tra, giám sát trên địa bàn, qua đó kiến nghị tới các cấp xử lý những vấn đề có liên quan.