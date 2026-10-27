English
/ PHÁP LUẬT
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lạng Sơn: Triệt phá ổ bạc quy mô lớn giữa đồi núi không có sóng điện thoại

Thứ Ba, 09:33, 27/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lạng Sơn vừa triệt phá 1 ổ nhóm tụ tập đánh bạc tại các khu vực đồi núi xa khu dân cư không có sóng điện thoại, bắt giữ 20 đối tượng, thu giữ 1 khẩu súng cùng 70 viên đạn.

Thực hiện chỉ đạo của Đại tá Vũ Thanh Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn về đấu tranh triệt phá các hoạt động phạm tội về tệ nạn xã hội trên địa bàn, qua công tác nắm nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện một nhóm đối tượng tụ tập đánh bạc tại các khu vực đồi núi xa khu dân cư không có sóng điện thoại, địa hình phức tạp nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng. Các đối tượng chủ yếu đến từ địa bàn trong tỉnh và một số địa phương lân cận.

lang son triet pha o bac quy mo lon giua doi nui khong co song dien thoai hinh anh 1
Các đối tượng đánh bạc cùng tang vật tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn

Khoảng 2h15 ngày 22/10, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lạng Sơn chủ trì phối hợp với phòng Cảnh sát cơ động, phòng Cảnh sát giao thông phát hiện một nhóm đối tượng trú tại tỉnh Lạng Sơn, thành phố Quảng Ninh, Bắc Ninh có hành vi đánh bạc bằng dưới hình thức xóc đĩa sát phạt nhau bằng tiền tại khu vực đồi rừng Co Ói, xã Lợi Bác, tỉnh Lạng Sơn. Quá trình triền khai lực lượng đã bắt giữ 20 đối tượng, thu giữ số tiền trên 300 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan.

lang son triet pha o bac quy mo lon giua doi nui khong co song dien thoai hinh anh 2
Tiền cùng công cụ của các đối tượng sử dụng để đánh bạc. Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn

Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Đức Hà (SN 1986, trú tại thôn Tân Tiến, xã Na Dương, tỉnh Lạng Sơn) cùng với Phương Văn Thái (SN 1977, trú tại thôn Nà Pá, xã Đình Lập); Nguyễn Văn Thái (SN 1988, trú tại thôn Hua Cầu, xã Na Dương); Vi Văn Đạo (SN 1993, trú tại thôn Hua Cầu, xã Na Dương) và Hà Văn Tôn (SN 1992, trú tại thôn Khòn Cháo, xã Lợi Bác) là các đối tượng chủ mưu cầm đầu tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa ở các khu vực đồi rừng vắng người cho các đối tượng khác đến chơi theo từng ca. 

Mỗi ca hoạt động từ 2-3 tiếng, thu phí mỗi người 500.000 đồng/ca. Quá trình khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Nguyễn Đức Hà phát hiện thu giữ 1 khẩu súng cùng 70 viên đạn.

lang son triet pha o bac quy mo lon giua doi nui khong co song dien thoai hinh anh 3
Đối tượng Nguyễn Đức Hà tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 24/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 20 đối tượng về hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.

lang son triet pha o bac quy mo lon giua doi nui khong co song dien thoai hinh anh 4
Khẩu súng cùng 70 viên đạn qua khám xét tại nhà đối tượng Nguyễn Đức Hà. Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn

Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, củng cố tài liệu chứng cứ để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định.

 

Duy Thái/VOV-Đông Bắc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Giả danh bác sĩ, lừa khách làm đẹp, 15 bị can bị khởi tố
Giả danh bác sĩ, lừa khách làm đẹp, 15 bị can bị khởi tố

VOV.VN - Ngày 1/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã khởi tố 3 vụ án, 15 bị can về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại 3 cơ sở thẩm mỹ. Các đối tượng bị cáo buộc giả danh bác sĩ, đưa thông tin gian dối để bán các gói dịch vụ làm đẹp giá cao cho khách hàng.

Giả danh bác sĩ, lừa khách làm đẹp, 15 bị can bị khởi tố

Giả danh bác sĩ, lừa khách làm đẹp, 15 bị can bị khởi tố

VOV.VN - Ngày 1/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã khởi tố 3 vụ án, 15 bị can về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại 3 cơ sở thẩm mỹ. Các đối tượng bị cáo buộc giả danh bác sĩ, đưa thông tin gian dối để bán các gói dịch vụ làm đẹp giá cao cho khách hàng.

Chuyển nhầm 1,3 tỷ đồng, người nhận mang đi đánh bạc rồi bị khởi tố
Chuyển nhầm 1,3 tỷ đồng, người nhận mang đi đánh bạc rồi bị khởi tố

VOV.VN - Một phụ nữ ở Hà Nội chuyển nhầm tiền 1,3 tỷ đồng vào tài khoản người khác. Người nhận không hoàn trả mà sử dụng số tiền để đánh bạc tại casino ở Campuchia, sau đó bị khởi tố.

Chuyển nhầm 1,3 tỷ đồng, người nhận mang đi đánh bạc rồi bị khởi tố

Chuyển nhầm 1,3 tỷ đồng, người nhận mang đi đánh bạc rồi bị khởi tố

VOV.VN - Một phụ nữ ở Hà Nội chuyển nhầm tiền 1,3 tỷ đồng vào tài khoản người khác. Người nhận không hoàn trả mà sử dụng số tiền để đánh bạc tại casino ở Campuchia, sau đó bị khởi tố.

Lai Châu phá đường dây đánh bạc, rửa tiền gần 50.000 tỷ đồng
Lai Châu phá đường dây đánh bạc, rửa tiền gần 50.000 tỷ đồng

VOV.VN - Chiều 9/9, Công an tỉnh Lai Châu tổ chức biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, khám phá các chuyên án thời gian qua.

Lai Châu phá đường dây đánh bạc, rửa tiền gần 50.000 tỷ đồng

Lai Châu phá đường dây đánh bạc, rửa tiền gần 50.000 tỷ đồng

VOV.VN - Chiều 9/9, Công an tỉnh Lai Châu tổ chức biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, khám phá các chuyên án thời gian qua.

 
ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật