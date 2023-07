Lạng Sơn xác minh, làm rõ thông tin phản ánh tiêu cực tại cửa khẩu Chi Ma

Thời gian qua, có một số phản ánh về tình trạng nhiều doanh nghiệp chuyên vận chuyển hàng hóa từ Trung Quốc về Việt Nam qua cửa khẩu Chi Ma, tỉnh Lạng Sơn đang phải "làm luật" với một nhóm đối tượng hoạt động dưới danh nghĩa là chủ bến bãi tập kết hàng đợi thông quan. Nhóm đối tượng này yêu cầu chủ doanh nghiệp đóng tiền "làm luật" hàng chục triệu đồng/1 chuyến hàng.

Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết UBND tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo các ngành, các lực lượng kiểm tra, xác minh các nội dung này; Lãnh đạo Bộ Công an cũng yêu cầu Công an tỉnh Lạng Sơn khẩn trương tổ chức xác minh, tham mưu cho tỉnh xử lý (nếu có).

Theo Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, thời gian qua hoạt động thông quan hàng hóa tại cửa khẩu Chi Ma vẫn diễn ra bình thường, lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn và các lực lượng chức năng (trong đó có cả lực lượng Công an) chưa nhận được bất kỳ phản ánh nào của người dân, doanh nghiệp về những phiền hà, tiêu cực tại cửa khẩu Chi Ma.

Trước thông tin về tình trạng bảo kê, làm luật đối với các doanh nghiệp XNK tại cửa khẩu Chi Ma, UBND tỉnh Lạng Sơn đã giao lực lượng chức năng vào cuộc xác minh, làm rõ và theo thông tin ban đầu, các lực lượng chức năng đều khẳng định không có nhóm đối tượng nào hoạt động theo kiểu bảo kê, chèn ép các doanh nghiệp xuất nhập khẩu

Ông Vy Công Tường, Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn cho biết, Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn cũng được UBND tỉnh Lạng Sơn giao nhiệm vụ chủ trì, lập tổ công tác để chủ động xác minh, làm rõ với các đơn vị có liên quan.

Ông Vy Công Tường, Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn thông tin: Qua kiểm tra chưa phát hiện được tình trạng tiêu cực như dư luận phản ánh.

Ông Tường cho biết: “Chúng tôi phối hợp với các ngành tổ chức xác minh và hiện nay đã làm việc được với 26 doanh nghiệp thường xuyên XNK trên địa bàn. Chúng tôi cũng làm việc với 8 doanh nghiệp kinh doanh kho bãi tại Chi Ma, trong giấy đăng kí kinh doanh, danh sách lãnh đạo, nhân viên công ty thì cũng không có tên của các đối tượng như đã nêu. Chúng tôi xác định các cơ quan chức năng làm đúng quy trình, chưa phát hiện cán bộ công chức tiêu cực".