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Lào Cai khởi tố người phụ nữ điều khiển ô tô VF3 gây rồi trật tư công cộng

Thứ Năm, 20:54, 05/11/2026
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VOV.VN - Ngày 5/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Võ Tuyết Sang, sinh năm 1990, trú tại tổ dân phố số 25 Kim Tân, phường Lào Cai về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một chiếc ô tô VinFast VF3 màu hồng, biển kiểm soát 24A-376.24 liên tục áp sát, chèn ép và va chạm với một người phụ nữ điều khiển xe máy điện, khiến phương tiện này đổ ra đường. Vụ việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm, gây bức xúc trong dư luận.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Lào Cai đã khẩn trương xác minh, triệu tập người điều khiển ô tô là Võ Tuyết Sang đến làm việc.

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Cơ quan chức năng đọc quyết định khởi tố. 

Tại cơ quan Công an, Sang khai nhận, khoảng 15 giờ ngày 01/11/2026, khi điều khiển ô tô chở con trai lưu thông trên đường Hoàng Liên, thuộc tổ dân phố số 24 Kim Tân, phường Lào Cai, do không bật tín hiệu xi nhan khi chuyển hướng nên xảy ra mâu thuẫn với chị P.T.T. (sinh năm 1990, trú tại phường Cam Đường), điều khiển xe máy điện.   

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Trước đó vụ việc được đăng tải trên mạng xã hội gây bức xúc dư luận.

Sau khi hai bên lời qua tiếng lại, Sang đã điều khiển ô tô áp sát, chèn ép, không cho xe máy điện di chuyển lên phía trước. Có thời điểm, chiếc ô tô đánh lái, quay ngang trên đường, chắn một phần lối lưu thông. Khi chị P.T.T. điều khiển xe vượt lên và dừng tại khu vực đèn đỏ, Sang tiếp tục lái ô tô tiến sát, sau đó đâm vào phần đuôi xe máy điện khiến chị P.T.T. cùng phương tiện ngã xuống đường.

 Được biết, chị P.T.T. đang mang thai và đã được đưa đến Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai để điều trị.

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Võ Tuyết Sang tại thời điểm thực nghiệm hiện trường.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 5/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Võ Tuyết Sang về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”; đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra. Các quyết định trên đã được Viện kiểm sát nhân dân phê chuẩn.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

CTV Lâm Bùi/VOV-Tây Bắc
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