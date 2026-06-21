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Lào Cai xóa sổ tụ điểm ma túy phức tạp ẩn náu trong rừng sâu

Chủ Nhật, 15:11, 21/06/2026
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VOV.VN - Công an tỉnh Lào Cai vừa tiến hành đột kích, triệt phá thành công một tụ điểm mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy quy mô lớn, ẩn náu tinh vi trong khu vực rừng sâu thuộc địa bàn xã Minh Lương.

Thời gian gần đây, các đối tượng ma túy trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã liên tục thay đổi phương thức, thủ đoạn hoạt động nhằm đối phó với cơ quan công an. Các đối tượng di chuyển sâu vào các vùng rừng núi hiểm trở, vùng sâu, vùng xa để lẩn trốn.

Qua công tác nắm tình hình và trinh sát địa bàn, lực lượng Công an phát hiện tại khu vực núi sâu thuộc xã Minh Lương xuất hiện một nhóm đối tượng dựng nhiều lán trại tạm, bố trí người cảnh giới nghiêm ngặt tại các tuyến đường độc đạo. Nhóm này thường xuyên thay đổi địa điểm hoạt động và chỉ giao dịch vào ban đêm nhằm che giấu hành vi phạm tội, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

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Khu lán tạm các đối tượng dựng sâu trong rừng

Trước tình hình trên, với quyết tâm xoá bỏ nguy cơ phát sinh các loại tội phạm, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai đã trực tiếp chỉ đạo xác lập kế hoạch đấu tranh, huy động tối đa lực lượng, phương tiện để triển khai phương án triệt phá triệt để ổ nhóm này.

Vào khoảng 1 giờ sáng ngày 18/6/2026, chiến dịch chính thức bắt đầu. Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cảnh sát cơ động cùng Công an các xã Minh Lương, Nậm Chày đã đồng loạt áp sát mục tiêu. Trong điều kiện thời tiết bất lợi, đêm tối và đường rừng trơn trượt nguy hiểm, các tổ công tác đã bí mật hành quân bộ xuyên đêm, tiếp cận các lán trại từ nhiều hướng để bảo đảm yếu tố bất ngờ tuyệt đối. Đúng thời điểm triển khai phương án, các mũi trinh sát đồng loạt ập vào khống chế các đối tượng, không để chúng có cơ hội phản ứng, chống trả hay tẩu tán tang vật.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã bắt giữ tổng cộng 20 đối tượng có liên quan đến hành vi mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy. Tiến hành kiểm tra nhanh, cơ quan công an xác định cả 20 đối tượng này đều cho kết quả dương tính với chất ma túy. Vật chứng thu giữ tại chỗ gồm 169 viên ma túy dạng hồng phiến, 16 gói heroin, 01 gói thuốc phiện, 13 điện thoại di động, 11 xe mô tô cùng nhiều tài liệu, đồ vật khác có liên quan đến hoạt động phạm pháp.

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Lực lượng công an khống chế, bắt giữ các đối tượng

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, đến ngày 19/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 15 đối tượng để phục vụ công tác điều tra, đồng thời bàn giao 5 đối tượng để đưa đi cai nghiện bắt buộc theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, lực lượng chức năng đang tiếp tục tiến hành triệu tập, xác minh và làm rõ đối với 13 đối tượng khác có mặt tại thời điểm kiểm tra, có hộ khẩu thường trú tại địa bàn tỉnh Lai Châu.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tập trung lực lượng, tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

An Kiên/VOV-Tây Bắc
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