Liên tiếp bị “vỡ hụi” - Người dân Hải Phòng cầu cứu cơ quan công an

Trong 1 tháng qua, trên địa bàn phường Anh Dũng (quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng) xảy ra 2 vụ “chủ hụi” cầm tiền của người dân rồi…mất tích, khiến nhiều người dân mất cảnh “tay trắng”, ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình an ninh, trật tự của địa phương.

Người dân tập trung trước cửa nhà ông Lương Ngọc T. khi biết thông tin ông T. đã trốn khỏi địa phương. Ảnh: CA Hải Phòng

Công an quận Dương Kinh (thành phố Hải Phòng) nhận được đơn kiến nghị của hơn 50 người dân phường Anh Dũng và phường Hưng Đạo (quận Dương Kinh), yêu cầu làm rõ hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của ông Lương Ngọc T. (trú tại tổ dân phố Trà Khê 2, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh). Theo đơn của người dân, từ đầu năm 2018 đến nay, những người dân này đã chơi “họ góp” với ông Lương Ngọc T.

Tuy nhiên, đến ngày 1/8, ông T. có dấu hiệu bỏ trốn khỏi địa phương, không trả số tiền góp họ của người dân. Theo thống kê chưa đầy đủ, số tiền ông T. nợ của người dân là hơn 8 tỷ đồng.



Trước đó, vào đầu tháng 7, trên địa bàn phường Anh Dũng cũng xảy ra vụ việc bà Phạm Thị Hoa ở tổ dân phố Phấn Dũng 1 cầm tiền “hụi” của bà con trong tổ dân phố rồi bỏ trốn. Hiện, công an quận Dương Kinh đang điều tra, làm rõ 2 vụ việc này.

Ông Đàm Văn Viến, Phó Chủ tịch UBND phường Anh Dũng cho biết: “UBND phường đã thông báo đến tổ trưởng tổ dân phố, các ban ngành, đoàn thể động viên, trấn an bà con. Thứ hai, chúng tôi cũng tuyên truyền, đề nghị không nên tổ chức chơi hụi, cho vay nợ lãi. Đến giờ phút này, tâm lý bà con đã ổn định rồi. Bà con đã có đơn, chuyển về công an quận. Đối tượng hiện nay đã bỏ trốn. Công an sẽ thụ lý hồ sơ và xử lý theo pháp luật”, ông Viến khẳng định./.