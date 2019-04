Liên tiếp phá đường dây vận chuyển ma túy lớn

Ngày 9/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an tổ chức Hội nghị Giao ban Quý I/2019. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Trong Quý I/2019, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã bảo đảm tốt về tiến độ, chất lượng điều tra các vụ án kinh tế, tham nhũng lớn theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương phòng, chống tham nhũng và Ban Chỉ đạo 110/TW, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước đánh giá cao, nhân dân đồng tình ủng hộ.



Liên tiếp đấu tranh triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn, xuyên quốc gia; có chuyên án đã thu giữ trên 1 tấn ma túy. Các vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng xảy ra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đều có sự chỉ đạo, hướng dẫn và hỗ trợ kịp thời, do đó, đã số đã được khẩn trương làm rõ, bắt giữ được thủ phạm, được nhân dân khen ngợi, đánh giá cao; tỷ lệ điều tra, khám phá án được nâng lên; giải quyết tốt tin báo, tố giác tội phạm.

Công tác phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân cùng cấp luôn có sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ, không ngừng được củng cố, tạo được chuyển biến tích cực góp phần đảm bảo kịp thời đưa ra truy tố, xét xử đúng người, đúng tội, không làm oan sai, đảm bảo quy định của pháp luật. Công tác thanh tra, kiểm tra chấp hành pháp luật trong hoạt động điều tra tại Công an các địa phương được quan tâm chỉ đạo tốt hơn... Qua đó, góp phần quan trọng vào kết quả chung của toàn lực lượng Công an nhân dân trong Quý I/2019; góp phần bảo đảm tốt tình hình an ninh, trật tự, bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện quan trọng, phục vụ thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu, Cơ quan CSĐT Bộ Công an bám sát nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng CAND trong Quý II/2019; tập trung quán triệt cho đội ngũ cán bộ nhận thức rõ yêu cầu, nhiệm vụ quan trọng của công tác điều tra tội phạm; quán triệt đầy đủ các quan điểm, chỉ đạo của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Cơ quan CSĐT Bộ Công an cần làm tốt hơn công tác tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra theo hệ nghiệp vụ đối với lực lượng CSĐT toàn quốc; rà soát những khó khăn, bất cập về mặt pháp luật trong công tác điều tra, xử lý tội phạm để kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn cho phù hợp; xây dựng, hoàn thiện các quy trình, quy chế trong công tác điều tra tội phạm để thực hiện thống nhất trong toàn quốc.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cần nâng cao chất lượng công tác điều tra và công tác nghiệp vụ cơ bản; làm tốt công tác thống kê, báo cáo; chỉ đạo làm tốt hơn nữa công tác truy nã tội phạm; đẩy nhanh tiến độ điều tra, các vụ án kinh tế, tham nhũng trọng điểm theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương phòng, chống tham nhũng và Ban Chỉ đạo 110/TW.

Toàn cảnh Hội nghị Giao ban Quý I/2019

Về công tác xây dựng lực lượng, đồng chí Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị Cơ quan CSĐT Bộ Công an chủ động rà soát, bố trí đội ngũ cán bộ, bảo đảm thực sự tinh gọn; làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục chính trị tư tưởng; quan tâm trang bị, trang cấp phương tiện phục vụ công tác; thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với đội ngũ điều tra viên... đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Lê Quý Vương yêu cầu Cơ quan CSĐT các cấp cần bám sát kế hoạch, chương trình công tác đã đề ra; quán triệt nghiêm túc chỉ đạo của Bộ trưởng Tô Lâm tại Hội nghị giao ban. Thứ trưởng Lê Quý Vương ghi nhận những ý kiến tham gia đóng góp của các đại biểu tại Hội nghị, đồng thời, chỉ rõ thêm 16 vấn đề cần lưu ý trong hoạt động điều tra, góp phần khắc phục những tồn tại, hạn chế, đảm bảo công tác điều tra được thuận tiện, tuân thủ đúng pháp luật, đạt hiệu quả cao nhất trong thời gian tới.../.

Nguyễn Hiền/VOV.VN

