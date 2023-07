Liên tiếp triệt phá các ổ nhóm tín dụng đen ở Quảng Ninh

Ngày 25/7, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa chủ trì, phối hợp với Phòng 6, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Bộ Công an và Công an thành phố Hạ Long triệt phá ổ nhóm cho vay nặng lãi với số tiền thu lợi bất chính gần 5 tỷ đồng.

Đối tượng Ngô Văn Tùng tại cơ quan điều tra

Nhóm đối tượng này do Ngô Văn Tùng (SN 1995, trú tại phường Cao Xanh, TP Hạ Long) cầm đầu, cùng với Phạm Thành Đạt (SN 1993, trú tại phường Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long) và Nguyễn Văn Trung (SN 1999, trú tại phường Cao Xanh, TP Hạ Long). Các đối tượng sử dụng tài khoản facebook để đăng bài viết quảng cáo, thông qua các mối quan hệ xã hội để tổ chức hoạt động cho vay nặng lãi với mức lãi suất trung bình từ 3.000-10.000 đồng/1 triệu đồng/ngày, tương ứng từ 108%/năm đến 180%/năm.

Trước đó, ngày 23/6, 8 đối tượng gồm Lê Kỳ Chính (SN 1991, HKTT phường Đại Yên), Phạm Thị Oanh (SN 1993, HKTT phường Hà Tu), Nguyễn Anh Tuấn (SN 1987, HKTT phường Hà Khánh), Doãn Đình Hoành (SN 1992, HKTT phường Giếng Đáy), Hoàng Văn Vương (SN 1986, HKTT phường Hồng Hà), Nguyễn Văn Huy (SN 1986, HKTT phường Hà Tu), Nguyễn Hồng Minh (SN 1994, HKTT phường Hà Khánh) và Lê Kỳ Sỹ (SN 1987, HKTT xã Đông Phương, Kiến Thụy, Hải Phòng) đã bị bắt giữ vì có hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” trên địa bàn thành phố Hạ Long.

Quá trình điều tra xác định, chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2023, các đối tượng đã cho khoảng 200 lượt người vay tiền với mức lãi từ 3.000-6000 đồng/1 triệu đồng/ngày, tương ứng mức lãi từ 109,5%/năm đến 219%/năm, tổng số tiền dùng để cho vay hơn 7,5 tỷ đồng, thu lợi bất chính khoảng 1,7 tỉ đồng.

Hiện các vụ việc đang được Công an thành phố Hạ Long tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.