Liên tiếp xảy ra các vụ bẻ trộm gương ô tô tại phường Yên Hòa

Trong thời gian gần đây, người dân trú tại khu đô thị Contrexim, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội không khỏi hoang mang vì chỉ sau một đêm nhiều chiếc xe ô tô của người dân để trước của nhà bị kẻ gian liên tiếp bẻ gương chiếu hậu, gây thiệt hại về kinh tế, gây mất trật tự an ninh trên địa bàn.

Chiếc xe ô tô Toyota Camry bà L. vừa mới mua và đỗ ở đường trước nhà đã bị bẻ mất 2 chiếc gương chiếu hậu.

Trong đơn trình báo gửi các cơ quan công an ngày 25/2, bà C. T. B. L., trú tại khu đô thị Contrexim, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, trong khoảng thời gian từ Tết trở lại đây, gia đình bà đã 3 lần bị kẻ gian bẻ trộm gương chiếu hậu ô tô khi đỗ xe ngay trước cửa nhà.

Cụ thể tối 30 Tết (tức ngày 24/1/2020), chồng bà đỗ chiếc xe ô tô Toyota Camry vừa mới mua ở trước nhà đã bị bẻ mất 2 chiếc gương chiếu hậu.

Chiếc xe Toyota Camry bị mất gương chiếu hậu tối 30 Tết (tức ngày 24/1/2020).

Ngay sau đó, vào tối mồng 2 Tết (ngày 26/1), khi gia đình con gái và con rể đến nhà chơi có đỗ xe ô tô hiệu Mercedes ở đường trước nhà cũng bẻ mất gương chiếu hậu.

Cả 2 chiếc gương chiếu hậu bị bẻ gẫy và lấy đi.

Sau liên tiếp 2 vụ xe ô tô bị trộm bẻ gương nói trên, gia đình bà L. đã lắp camera để quan sát an ninh ngoài đường trước nhà. Vào lúc 5h20’ sáng 25/2, chiếc xe ô tô hiệu Yaris mà gia đình bà L. đỗ trước cửa nhà lại bị kẻ trộm bẻ 2 gương. Theo bà L., camera an ninh của gia đình đã ghi lại được hình ảnh kẻ trộm thực hiện hành vi bẻ gương và bà đã cung cấp đoạn video này cho cơ quan công an.

Trong đơn trình báo gửi công an, bà L. mong muốn và đề nghị cơ quan công an điều tra làm rõ để bắt được tội phạm làm cho xã hội trong sạch, nhân dân yên tâm.

Trao đổi với phóng viên VOV.VN qua điện thoại, Trung tá Lê Văn Phú, Trưởng Công an phường Yên Hòa cho biết: "Tôi sẽ trao đổi với đồng chí Phó công an phường phụ trách hình sự xem đã nhận được thông tin phản ánh của người dân chưa và sẽ có biện pháp xử lý"./.

Clip: Hình ảnh kẻ gian bẻ trộm gương chiếu hậu xe Yaris sáng 25/2 do camera an ninh nhà bà L ghi lại