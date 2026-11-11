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Lĩnh án 12 năm 6 tháng tù vì tham gia đường dây lừa tiền "dịch vụ gái gọi" trên Telegram

Thứ Tư, 15:03, 11/11/2026
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VOV.VN - Nhắm vào nhu cầu của nhiều nạn nhân nam, Lê Minh Phúc (SN 1991, quê Lâm Đồng) đã dẫn dụ 6 nạn nhân tham gia "dịch vụ gái gọi" trên mạng xã hội Telegram và dùng nhiều chiêu thức câu kéo, dẫn dụ nạn nhân nạp tiền, lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền hơn 633 triệu đồng.

Ngày 11/11, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm với bị cáo Lê Minh Phúc (SN 1991, quê Hàm Thắng, Lâm Đồng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng và diễn biến phiên tòa, Phúc là người có nhiều tiền án, tiền sự. Vào khoảng tháng 7/2025, bị cáo được một đối tượng tên "Lucky" rủ sang Campuchia làm việc tại ổ nhóm chuyên lừa đảo với mức lương từ 1.200 đến 1.500 USD/tháng.

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Bị cáo Lê Minh Phúc tại phiên tòa.

Nhận lời mời, Phúc mở tài khoản ngân hàng rồi sang khu Kim Sa tại Campuchia để làm công việc lừa đảo theo yêu cầu của Lucky. Các đối tượng thực hiện hành vi bằng cách dụ dỗ, kêu gọi đăng ký thành viên, nạp gói VIP của các nhóm dịch vụ chuyên cung cấp "gái gọi" trên mạng xã hội Telegram. 

Khi bị hại nạp tiền, các đối tượng lừa đảo sẽ thông báo họ đã nhập sai thông tin để yêu cầu chuyển thêm tiền. Nếu bị hại không chuyển thêm, các đối tượng sẽ chiếm đoạt số tiền ban đầu của họ và chặn số liên lạc.

Điều tra xác định từ tháng 9 – 10/2025, Lê Minh Phúc đã giúp sức cho các đối tượng lừa đảo của 6 bị hại với tổng số tiền hơn 633 triệu đồng.

Trọng Phú/VOV.VN
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