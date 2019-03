Lộ diện ông trùm Đài Loan đưa ma túy từ Tam giác vàng vào Việt Nam

Liên quan đến vụ bắt giữ 895 bánh heroin có liên quan đến một số đối tượng người Đài Loan – Trung Quốc, chiều tối 28/3, lãnh đạo Thành Ủy - Ủy ban nhân dân TP HCM đã gặp gỡ và trao thưởng nóng cho ban chuyên án và có những thông tin chi tiết về vụ án này.

Báo cáo với lãnh đạo thành phố, Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an TPHCM cho biết, đêm 27/3, Tổ công tác CSGT An Sương đã dừng 1 xe tải biển số 20C – 166.23 để kiểm tra. Các đối tượng trên xe đã đưa tiền bồi dưỡng để cho xe đi nhưng tổ công tác kiên quyết từ chối và yêu cầu kiểm tra giấy tờ.

Lúc này 2 đối tượng trên xe bỏ chạy, nhưng tổ công tác 363 đang tuần tra gần đó đã kịp thời phối hợp với CSGT bắt giữ. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện 895 bánh heroin hàm lượng 98,18%. Số ma tuý này có tổng trọng lượng 315 kg, mỗi bánh nặng 350 gram được đóng gói thành bánh hình chữ nhật.

Đối tượng Trần Vỹ cầm đầu đường dây cùng tang vật.

Công an TP HCM xác định, đối tượng cầm đầu đường dây này là Trần Vỹ (sinh năm 1986, người Đài Loan - Trung Quốc). Trần Vỹ khai đã 3 lần nhập cảnh Việt Nam qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất. Đến nay, Công an TP HCM xác định đường dây này có 4 đối tượng người Đài Loan cầm đầu và lực lượng chức năng đã nắm được lai lịch 3 đối tượng.

Thiếu tướng Phan Anh Minh nói: "Chủ hàng là Zendongzu sinh năm 1987 ở Đài Loan, ngoài 3 lần cùng xuất cảnh, nhập cảnh với Trần Vỹ vào Việt Nam, cả hai cùng thuê lập một kho chứa hàng ở phường Tân Bình, ở thị xã Dĩ An, Bình Dương. Với chủng loại ma túy này thì khả năng các đối tượng đã nhập từ tam giác vàng về Việt Nam".

Cũng theo Thiếu tướng Phan Anh Minh, một tháng trước nhóm này từng chuyển hàng đến kho ở quận 10 rồi đưa về xưởng Hóc Môn, sau đó xuất đi Đài Loan bằng đường biển 5 thùng giống như tang vật hôm nay bắt được.

Thiếu tướng Minh cho biết, hiện Công an TP HCM đang phối hợp Đài Loan điều tra các lô hàng đến cảng Cao Hùng, làm rõ nghi vấn ma tuý đồng thời truy bắt những người liên quan. Trao đổi về băng nhóm vừa được bắt giữ và băng nhóm đã bắt giữ hôm 20/3 cùng tang vật 300kg có liên quan với nhau hay không, Trung tướng Phan Anh Minh khẳng định, số ma tuý bắt được cả 2 lần cùng nguồn cung cấp từ Lào. Tuy nhiên hai băng nhóm này hoạt động hoàn toàn độc lập.

Tại buổi gặp gỡ, ghi nhận biểu dương thành tích của cán bộ chiến sỹ Công an TP HCM, đặc biệt là các trinh sát tổ 363, lực lượng CSGT, Công an huyện Hóc Môn, thay mặt Thành ủy - UBND, ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân TP HCM đã thưởng nóng và tặng bằng khen cho 3 tập thể xuất sắc. Ban Giám đốc Công an TP HCM cũng đã có thư khen các cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT An Sương.

Ông Liêm cho rằng, nếu số ma tuý này đưa trót lọt ra thị trường thì gây thảm họa rất ghê gớm và không thể lường hết hậu quả. "Lực lượng công an chúng ta hết sức sâu sát, kịp thời. Trong thời gian tới, CATP cần tiếp tục thường tuyên tăng cường cảnh giác, tuần tra liên tục. Tiếp tục bám sát theo dõi, khám phá tiếp những đường dây nhưng đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia".

Đây là thành tích đặc biệt xuất sắc của Công an TP HCM, chỉ trong vòng hơn 1 tuần lực lượng nghiệp vụ đã khám phá 3 vụ liên tiếp với số lượng ma tuý đặc biệt lớn, đặc biệt nguy hiểm. Đây là chiến công lớn, ngoài việc giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân thì còn tạo được dư luận tốt trong nhân dân về công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm của thành phố./.

Vinh Quang/VOV-TP HCM

