Lộ diện “siêu trộm” đột nhập tiệm vàng cuỗm 700 triệu đồng

Ngày 29/12, Công an tỉnh Nghệ An cho biết “siêu trộm” đột nhập tiệm vàng ở huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An lấy đi tài sản trị giá 700 triệu đồng đã sa lưới. Hình ảnh tên trộm đột nhập tiệm vàng Ngọc Khanh được camera ghi lại.

Như VOV.VN đã thông tin trước đó, rạng sáng 29/3, lợi sơ hở kẻ gian đã đột nhập vào tiệm vàng Ngọc Khanh có địa chỉ tại khối 3, thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ, Nghệ An do ông Hoàng Văn Khanh làm chủ. Theo trình báo của chủ cửa hàng, tổng tài sản bị trộm khoảng 700 triệu đồng.

Toàn bộ hình ảnh của tên trộm được camera an ninh của cửa hàng ghi lại. Tên trộm leo lên tầng 4 của tiệm vàng, phá cửa đột nhập vào nhà, sau đó cạy tủ lấy đi một số trang sức bằng vàng tây và bạc. Nhận được tin báo, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phối hợp cùng Công an huyện Tân Kỳ xác lập chuyên án 418V để đấu tranh.

Ngày 20/12, Ban chuyên án nhận được thông tin Cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an và phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lai Châu phối hợp bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Năm (SN 1987, trú tại xã Xuân Lai, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh) về hành vi trộm cắp tài sản tại tiệm vàng tỉnh Lai Châu.

Tiệm vàng nơi xảy ra vụ trộm

Qua trao đổi tài liệu, Ban chuyên án xác định được phương thức thủ đoạn và hoạt động phạm tội của đối tượng Năm có nhiều điểm tương đồng với đối tượng trộm tiệm vàng ở huyện Tân Kỳ mà ban chuyên án đã dựng lên. Một tổ công tác được cử ra Trại tạm giam T16 – Bộ Công an để đấu tranh với đối tượng Nguyễn Văn Năm. “Siêu trộm” Nguyễn Văn Năm đã phải cúi đầu nhận tội.

Đây được xem là "siêu trộm" chuyên đột nhập tiệm vàng trộm tài sản. Nguyễn Văn Năm từng gây ra những vụ trộm đình đám tại địa bàn các tỉnh: Lạng Sơn, Sơn La, Hà Tĩnh và Nghệ An lấy đi nhiều tài sản giá trị bán với giá trị gần 10 tỷ đồng./.