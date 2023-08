Lời khai của kẻ sát hại nam thanh niên tại bãi đất trống ở Bình Dương

Nạn nhân là Nguyễn Trọng Kha (22 tuổi, quê Hậu Giang). Hai nghi phạm là Lê Thị Mỹ Anh (17 tuổi) và Nguyên Thành Thông (23 tuổi, cùng quê An Giang).

Các đối tượng khai nhận, Thông và Mỹ Anh có quan hệ tình cảm, do thiếu tiền tiêu xài nên cả hai nảy sinh ra ý định cướp tiền của người khác.

Để thực hiện hành vi, Mỹ Anh lên mạng xã hội làm quen với những người đàn ông khác và dụ người này đến nơi vắng vẻ để Thông đánh, cướp tiền.

Đối tượng Lê Thị Mỹ Anh và Nguyên Thành Thông khi bị bắt giữ

Tối ngày 30/7, Mỹ Anh hẹn gặp N.T.K tại khu đất trống ở đường Thuận Giao 25, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An.

Mỹ Anh báo cho Thông biết để ẩn nấp và chuẩn bị trước. Lúc này, Thông mang theo 1 con dao bấm, còn Mỹ Anh mang theo 1 bình xịt nước ớt để dùng khống chế nạn nhân.

Đêm cùng ngày, tại điểm hẹn, hai đối tượng tấn công N.T.K rồi lấy xe của nạn nhân bỏ trốn.

Công an tỉnh khen thưởng cho các đơn vị phá án nhanh vụ giết người.

Sau khi bỏ trốn xuống huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang thì cả hai bị Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Công an thành phố Thuận An, Công an tỉnh Tiền Giang bắt giữ.

Cả hai thừa nhận hành vi giết người để cướp tài sản.

Cũng trong sáng nay, Công an tỉnh Bình Dương đã thưởng nóng 50 triệu đồng cho các đơn vị khi nhanh chóng phá án, bắt nghi phạm giết người.

Như Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đã đưa tin, sáng ngày 31/7, người dân phát hiện một thi thể nam giới ở bãi đất trống bên đường Thuận Giao 25, phường Thuận Giao nên trình báo cơ quan chức năng.

Trên thi thể nạn nhân có nhiều vết đâm từ sau lưng nghi do vật nhọn gây ra. Nạn nhân được xác định là N.T.K.