Long An tăng cường an ninh trật tự trường học, sau vụ bé gái 3 tuổi bị bắt cóc

Song song với việc tăng cường kiến thức, kỹ năng đảm bảo an toàn cho trẻ, giáo viên và phụ huynh, các trường học trên địa bàn tỉnh Long An tiếp tục tổ chức kiểm tra, giám sát việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ. Trong đó, các địa phương, các trường lưu ý tình hình an ninh trật tự trường học; tăng cường lực lượng nòng cốt cho công tác phòng, chống tội phạm trong nhà trường, nhất là nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ tại chỗ.

Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Long An chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non có biện pháp quản lý trẻ chặt chẽ trong thời gian trẻ ở trường, đặc biệt là giờ đón và trả trẻ, giáo dục trẻ không tiếp xúc hoặc đi theo người lạ, tránh để các đối tượng lợi dụng sơ hở để trà trộn vào trường học.

Các cơ sở giáo dục mầm non có biện pháp quản lý trẻ chặt chẽ trong thời gian trẻ ở trường, đặc biệt là giờ đón và trả trẻ. (Ảnh NQ)

Trường học phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng địa phương vào những giờ cao điểm như giờ đón trẻ, trả trẻ, giờ tan học; khuyến cáo cha mẹ nên đưa đón trẻ trực tiếp hoặc đăng ký cụ thể thông tin, hình ảnh, số điện thoại của người được ủy quyền đưa đón trẻ; giáo viên không giao trẻ cho người lạ khi chưa có thông báo của phụ huynh.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An, thời gian vừa qua, tại một số tỉnh, thành phố đã xảy ra một số vụ việc học sinh bị kẻ xấu trà trộn vào trường học, dùng các thủ đoạn để bắt cóc với mục đích tống tiền hoặc buôn bán người; học sinh bị cướp tài sản, xâm hại thân thể trên đường đi học.

Đặc biệt, qua vụ việc trẻ bị bắt cóc xảy ra vào chiều ngày 2/10/2023 tại trường Mầm non khu dân cư Kiến Phát, Phường 6, TP Tân An, tỉnh Long An, việc tiếp tục kiện toàn Ban chỉ đạo trật tự an toàn tại các trường học là cần thiết để đảm bảo an toàn cho các cháu.