Lừa các nạn nhân sang Campuchia lao động khổ sai, nhóm đối tượng lãnh án

Hôm nay 22/9, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Bạc Liêu đã tuyên phạt 3 bị cáo, gồm Trần Thành Tài (SN 1995), ngụ huyện Châu Phú, tỉnh An Giang 11 năm tù về hành vi “Mua bán người”, tổng hợp hình phạt với bản án trước đó (do Tòa án nhân dân thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương tuyên phạt 6 năm tù về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy"), nên bị cáo Tài phải chịu hình phạt chung là 17 năm tù; Phan Văn Hòa (SN 2000), ngụ thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang 9 năm tù và Bùi Thị Tuyết Nhanh (SN 2003), ngụ huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu 8 năm tù cùng về hành vi “Mua bán người”.

Nhóm đối tượng tại phiên tòa

Cáo trạng xác định, vào đầu năm 2022, Trần Thành Tài sang Campuchia làm thuê tại các cơ sở, tổ chức hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản như đánh bạc trực tuyến, kinh doanh tiền ảo... trên không gian mạng. Tại đây, Tài được Quy (không rõ nhân thân) nhờ về Việt Nam tuyển người đưa sang Campuchia với thủ đoạn “việc nhẹ, lương cao và nhiều đãi ngộ”. Với mỗi người đưa sang, Tài sẽ được Huy chi hoa hồng 15 triệu đồng.

Khi về nước, Trần Thành Tài gặp Phan Văn Hòa và Bùi Thị Tuyết Nhanh (cả 2 bị cáo đang tạm trú tại Thành phố Hồ Chí Minh) nên nhờ tìm người giới thiệu đưa sang Campuchia, nhưng phải nói dối với họ làm việc tại Châu Đốc, tỉnh An Giang với công việc nhẹ, lương cao. Cả 2 bị cáo Hòa, Nhanh đồng ý.

Sau đó, Bùi Thị Tuyết Nhanh đã về quê nhà (tỉnh Bạc Liêu) tìm được T.V.H. và L.M.H. (ngụ xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu); T.V.H. và L.M.H. đồng ý, ngày 11/5/2022, các đối tượng thuê xe ô tô xuống Bạc Liêu rước T.V.H. và L.M.H. đưa đến khu vực bến xe Huệ Nghĩa, tỉnh An Giang và bàn giao 2 anh cho Quy đưa sang Campuchia, Quy trả cho Trần Thành Tài 30 triệu đồng, Trần Thành Tài chia cho Phan Văn Hòa và Bùi Thị Tuyết Nhanh 7 triệu đồng.

Sau khi sang Campuchia, T.V.H. và L.M.H. bị cưỡng ép làm việc vi phạm pháp luật, nếu không làm hoặc làm không đạt yêu cầu thì bị đánh đập, hành hạ và bị bán cho nhiều cơ sở khác nhau. Đến ngày 11/9/2022, T.V.H. được giải cứu về Việt Nam qua đường cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh, còn L.M.H. đến nay không xác định được thông tin đang ở đâu.