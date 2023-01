Lừa đảo hơn 10 tỷ đồng bằng thủ đoạn "xả hàng" giá rẻ qua mạng Internet

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện trên mạng xã hội xuất hiện nhóm đối tượng sử dụng các trang Facebook như “Đồ gia dụng thông minh”, “EU Helen đồ nhập Pháp Đức”, “Min shop luxury store”… để lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng dưới hình thức đăng bán hàng, nhận đặt cọc nhưng không giao hàng cho người mua, gây bức xúc cho người dân, trong đó có nhiều người sinh sống trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Các đối tượng Nguyễn Văn Thế, Hà Duy Thông, Trần Ngọc Lâm, Đặng Phương Nam, đều trú tại thôn Tam Đa, xã Tam Đa, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, xác minh, ngày 6/1/2023, tại chung cư GreenBay Garden, Tổ 31, phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự, phòng An ninh đối ngoại - Công an tỉnh Hưng Yên; Công an thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ nhóm đối tượng gồm Nguyễn Văn Thế, sinh năm 1992; Hà Duy Thông, sinh năm 2003; Trần Ngọc Lâm, sinh năm 1999; Đặng Phương Nam, sinh năm 2000, đều trú tại thôn Tam Đa, xã Tam Đa, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên, thu giữ nhiều vật chứng có liên quan.

Mở rộng điều tra, phát hiện thêm đối tượng Hoàng Thị Minh, sinh năm 2001, trú tại thôn Tam Đa, xã Tam Đa, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên. Trong đó, đối tượng Nguyễn Văn Thế được xác định là đối tượng chủ mưu trong vụ án.

Tại cơ quan công an, Thế khai nhận, từ năm 2020, lợi dụng nhu cầu mua hàng online của người dân, đối tượng đã lập các Fanpage trên mạng xã hội Facebook, quảng cáo các mặt hàng nhập khẩu và rao bán với giá "xả hàng". Khi có người liên hệ mua hàng thì chúng yêu cầu người mua phải chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán trước tiền mua hàng vào các tài khoản ngân hàng có tên người dùng khác nhau do Thế đã mua qua mạng internet. Sau khi người mua chuyển tiền đặt cọc, đối tượng đã chặn không cho nhắn tin trên page, đồng thời chiếm đoạt số tiền cọc mà không giao hàng cho người mua.

Để đối phó với cơ quan chức năng, các đối tượng đã dùng nhiều thủ đoạn tinh vi như sử dụng tài khoản ngân hàng khi giao dịch lừa đảo là tài khoản “rác” được mua trên mạng, được đăng ký bằng nhiều tên người dùng khác nhau. Số tiền thu được sẽ không chuyển ngay vào tài khoản cá nhân của Thế mà sẽ được chuyển sang trang web betlixi88.bet để mua điểm ảo đánh bạc, sau đó Thế bán số tiền game cho đại lý và nhận tiền Việt Nam đồng vào tài khoản ngân hàng của mình. hay sử dụng phần mềm làm sai lệch địa chỉ IP HMA Hotspot VPN gây khó khăn cho công tác điều tra. Bước đầu xác định được số bị hại lên tới gần 10.000 người, ở nhiều địa phương, với số tiền khoảng 10 tỷ đồng. Hiện Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Công an tỉnh Hưng Yên đề nghị người dân đã từng giao dịch với nhóm đối tượng qua những tài khoản sau nhanh chóng liên hệ với cơ quan Công an nơi gần nhất, hoặc liên hệ qua số điện thoại: 0988.561.979; 0973.700.359 để phục vụ, hỗ trợ công tác điều tra./.