Lừa đảo hơn 2 tỷ đồng, người phụ nữ ở Cà Mau bị bắt tạm giam

Thứ Năm, 18:04, 26/03/2026
VOV.VN - Chiều 26/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Cà Mau cho biết, vừa bắt tạm giam, khám xét nơi ở đối với N.B.V (SN 1978, ngụ xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra, từ năm 2020-2022, người phụ nữ quê ở Cà Mau đã đứng ra tổ chức nhiều dây hụi theo hình thức hụi tháng (mỗi tháng khui một lần), thu hút nhiều người dân tại các khu vực nông thôn xã Đầm Dơi và xã Tạ An Khương tham gia. Lợi dụng sự tin tưởng của hụi viên, đối tượng thực hiện hành vi gian dối, như: tự ý lấy tên hụi viên để hốt hụi, bán hụi, qua đó chiếm đoạt số tiền trên 2 tỷ đồng.

Hành vi của bị can không chỉ xâm phạm quyền sở hữu tài sản hợp pháp của người dân mà còn gây ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT địa phương. Hiện vụ án đang được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

lua dao hon 2 ty dong, nguoi phu nu o ca mau bi bat tam giam hinh anh 1
Công an tống đạt lệnh bắt tạm giam đối tượng V.

Trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã có nhiều chủ hụi có hành vi chiếm đoạt tài sản của người chơi, Công an tỉnh Cà Mau khuyến cáo người dân cảnh giác khi tham gia các hình thức góp hụi, họ, biêu, phường; chỉ tham gia khi nắm rõ thông tin về chủ hụi, các thành viên và quy định hoạt động của dây hụi.

Việc góp hụi cần được lập thành văn bản rõ ràng, minh bạch, có xác nhận cụ thể để làm căn cứ pháp lý khi xảy ra tranh chấp. Người dân không nên tham gia các dây hụi có lãi suất cao bất thường hoặc thiếu minh bạch trong cách thức tổ chức, quản lý.

Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật, cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an gần nhất để được tiếp nhận, xử lý theo quy định, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi lừa đảo, bảo vệ tài sản của chính mình và cộng đồng.

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL
Tin liên quan

Cà Mau đưa 1.000 lao động đi làm việc nước ngoài
Khẩn trương gỡ khó cho y tế tuyến cơ sở tại Cà Mau
Khẩn trương gỡ khó cho y tế tuyến cơ sở tại Cà Mau

VOV.VN - Hệ thống y tế cơ sở vốn là điểm tiếp cận y tế gần dân nhất nhưng tại Cà Mau, tuyến y tế này đang gặp rất nhiều khó khăn. Để tuyến y tế cơ sở thật sự hiệu quả trong bối cảnh sau sắp xếp, tỉnh Cà Mau cần giải bài toán cả về hạ tầng, thiết bị và nhân lực.

Khẩn trương gỡ khó cho y tế tuyến cơ sở tại Cà Mau

Khẩn trương gỡ khó cho y tế tuyến cơ sở tại Cà Mau

VOV.VN - Hệ thống y tế cơ sở vốn là điểm tiếp cận y tế gần dân nhất nhưng tại Cà Mau, tuyến y tế này đang gặp rất nhiều khó khăn. Để tuyến y tế cơ sở thật sự hiệu quả trong bối cảnh sau sắp xếp, tỉnh Cà Mau cần giải bài toán cả về hạ tầng, thiết bị và nhân lực.

Cà Mau “tìm chủ” chiếc máy bay chiến đấu MiG-21
Cà Mau “tìm chủ” chiếc máy bay chiến đấu MiG-21

VOV.VN - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cà Mau đã có báo cáo đến UBND tỉnh Cà Mau về hiện trạng và nguồn gốc chiếc máy bay MiG-21 đang nằm tại khu vực phía sau khu nhà tập thể cán bộ, thuộc phường An Xuyên.

Cà Mau “tìm chủ” chiếc máy bay chiến đấu MiG-21

Cà Mau “tìm chủ” chiếc máy bay chiến đấu MiG-21

VOV.VN - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cà Mau đã có báo cáo đến UBND tỉnh Cà Mau về hiện trạng và nguồn gốc chiếc máy bay MiG-21 đang nằm tại khu vực phía sau khu nhà tập thể cán bộ, thuộc phường An Xuyên.

