Lừa người thân đứng tên mua điện thoại trả góp rồi bán lại chiếm đoạt tiền

Ngày 26/10, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, theo tài liệu điều tra, từ tháng 8/2024 đến tháng 9/2024, Võ Hoàng Thiên Bảo đã lợi dụng lòng tin, sự thiếu hiểu biết pháp luật của người thân, bạn bè để đưa ra thông tin gian dối, nhờ họ đến các cửa hàng điện thoại di động đứng tên làm hồ sơ mua điện thoại trả góp cho mình. Bảo cam kết sẽ thanh toán đúng hạn.

Đối tượng Võ Hoàng Thiên Bảo. Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Tuy nhiên, sau khi được các bị hại đứng tên mua điện thoại, Bảo đã bán lại những chiếc điện thoại này cho người khác, chiếm đoạt số tiền lớn rồi tiêu xài cá nhân hết. Sau đó, Bảo bỏ trốn ra nước ngoài.

Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 7/9/2026, Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Hoàng Thiên Bảo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo Điều 174 Bộ luật Hình sự, dù thời điểm đó Bảo đã trốn ra nước ngoài.

Trong quá trình điều tra, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã vận động, thuyết phục gia đình và bị can.

Sau quá trình vận động, Võ Hoàng Thiên Bảo, khi đang trốn tại Thái Lan, đã xin về nước đầu thú, hợp tác làm việc với cơ quan điều tra.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.