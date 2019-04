Lực lượng 911 Công an Đà Nẵng phát hiện nhiều vụ ma túy

Sau 3 tháng thành lập, lực lượng 911, Công an thành phố Đà Nẵng đã kiểm tra hơn 5000 lượt người, phương tiện tham gia giao thông có dấu hiệu nghi vấn về an ninh trật tự, phát hiện và khởi tố hình sự 26 vụ với 43 đối tượng liên quan đến mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Tang vật là các loại hung khí của các đối tượng vi phạm bị lượng 911 thu giữ

Công an thành phố Đà Nẵng kiên quyết chỉ đạo kiểm tra, giám sát và nghiêm cấm các hoạt động đánh bạc trá hình thông qua các máy trò chơi.



Qua rà soát, trên địa bàn thành phố có 194 cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng với hơn 700 máy trò chơi. Trong đó, 3 cơ sở kinh doanh có thưởng dành cho người nước ngoài với gần 190 máy.

Sau 1 tháng tháng thực hiện kế hoạch 109 ra quân tấn công các hành vi vi phạm trên lĩnh vực trò chơi có thưởng, Công an thành phố Đà Nẵng đã phát hiện lập biên bản xử lý 35/65 cơ sở và 1 kho chứa hàng; khởi tố 1 vụ, 4 bị can về hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức game bắn cá, tạm giữ 104 máy trò chơi điện tử các loại; đồng thời vận động 21 cơ sở ngừng hoạt động.

Đại tá Lê Ngọc Hai, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, theo chỉ đạo của Giám đốc công an thành phố sẽ đưa vụ này xử công khai và xử lý nghiêm. Qua đó, nâng cao nhận thức cho nhân dân về hoạt động của lực lượng 911, cùng với đó, để nhân dân hiểu về hình thức hoạt động của trò chơi điện tử có thưởng, góp phần trong việc quản lý giáo dục con em mình./. Khá “bảnh” bị bắt tạm giam về tội đánh bạc VOV.VN - Sáng 2/4, công an thị xã Từ Sơn cho biết đã bắt tạm giam Ngô Bá Khá (tức Khá "bảnh") để điều tra về tội đánh bạc. Tình tiết bất ngờ vụ nghi phạm đánh bạc tử vong sau khi bị tạm giữ VOV.VN - Sau khi bị tạm giữ liên quan đến hành vi đánh bạc, người nhà được công an thông báo anh Tuấn có biểu hiện bất thường... rồi tử vong.

Thành Long/VOV- Miền Trung

