Lý lịch cộm cán của “trùm” gỗ lậu Phượng “râu” ở Đắk Nông vừa bị bắt

Như đã đưa tin về vụ bắt gỗ lậu khối lượng cực lớn ở Đắk Nôn, theo báo Công an nhân dân, đối tượng cầm đầu đường dây này do trùm buôn gỗ Phan Hữu Phượng (tức Phượng “râu”, trú tại thị trấn Ea T’ling, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông). (ảnh: báo Tài nguyên Môi trường) Phượng “râu” được biết đến trong giới buôn gỗ như một ông trùm tại địa bàn tỉnh Đắk Nông nói riêng, Tây Nguyên nói chung. (ảnh: báo Tài nguyên Môi trường) Một cán bộ điều tra cho biết, để bắt được hành vi phạm tội của Phượng “râu”, lực lượng Ban chuyên án của Cảnh sát Bộ Công an đã mật phục theo dõi, đeo bám quyết liệt một thời gian dài và quyết định tổ chức phá án vào rạng sáng ngày 27/4. (ảnh: báo Tài nguyên Môi trường) “Vào thời điểm lực lượng chức năng vây bắt, ông trùm Phượng “râu” bất ngờ nhảy lên một chiếc xe bán tải bỏ trốn. Tuy nhiên, khi vừa ra đến bìa rừng thì lực lượng trinh sát nơi đây chốt chặt vây bắt tại chỗ”, vị cán bộ điều tra cho biết (ảnh: báo Tài nguyên Môi trường) Tối 27/4, lực lượng chức năng vừa tiến hành khám xét khẩn cấp nhà riêng của Phan Hữu Phượng, chủ số gỗ lậu vừa bị bắt giữ ở Đắk Nông. Trong ảnh: Cuộc khám xét bắt đầu lúc 20 giờ (ảnh: Quốc Học - Tuấn Long) Địa điểm diễn ra khám xét là căn nhà số 243 đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Ea Tling, huyện Cư Jút. (ảnh: Quốc Học - Tuấn Long) Phía đối diện là nhà nghỉ Long Vũ, thuộc sở hữu của gia đình “Phượng râu” cũng đã “cửa đóng then cài” sau khi vụ vận chuyển gỗ lậu của ông chủ bị bắt giữ. (ảnh: Quốc Học - Tuấn Long) Đến 22h lực lượng chức năng dẫn dắt Phượng râu ra sân, sau đó khám xét chiếc xe hạng sang hiệu LX 570 của đối tượng. (ảnh: Công an nhân dân) Qua quan sát bên trong nhà của Phượng có rất nhiều nội thất bằng gỗ quý hiếm và đắt giá. (ảnh: infonet) Phía sau nhà là một xưởng gỗ có quy mô khá lớn, có nhiều phách gỗ đã được cưa xẻ và xếp ngay ngắn. (ảnh: Công an nhân dân) Lực lượng công an và Cảnh sát cơ động phong tỏa khu vực xung quanh nhà trùm gỗ Phượng "râu". (ảnh: Infonet) Người dân quan sát việc khám xét từ phía bên kia đường (ảnh: Quốc Học - Tuấn Long) Cơ quan điều tra cũng đã khám xét khu vực lán trại ở khu vực biên giới (cách thị trấn Ea T’ling, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông hơn 100km), đồng thời tạm giữ 7 công nhân đang làm việc tại đây (ảnh: báo Tài nguyên Môi trường) Trước đó, sáng 27/4, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C49) Bộ Công an phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành bắt giữ một vụ mua bán, vận chuyển, khai thác gỗ trái phép với quy mô lớn tại Vườn Quốc gia Yok Đôn. Trong ảnh: Hơn 40m3 gỗ từ nhóm IIA đến nhóm IV bị cơ quan điều tra bắt giữ tại xưởng gỗ của Phượng “râu” (ảnh: Công an nhân dân) Đối tượng cầm đầu đường dây này do trùm buôn gỗ Phan Hữu Phượng (tức Phượng “râu”, trú tại thị trấn Ea T’ling, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông). (ảnh: Công an nhân dân) Ngoài việc bắt giữ Phượng “râu”, Cơ quan điều tra cũng đang tiến hành tạm giữ 2 đối tượng khác là đàn em thân tín của Phượng “râu” để điều tra, làm rõ. (ảnh: Công an nhân dân) Hiện xưởng gỗ, khu vực lán trại của Phượng “râu” đang được lực lượng Công an phong tỏa nghiêm ngặt để phục vụ công tác điều tra. (ảnh: Infonet) Lực lượng chức năng làm việc với các đối tượng liên quan. (ảnh: Infonet) Hiện tại, lực lượng chức năng của Bộ Công an đang phối hợp với các đơn vị liên quan của hai tỉnh Đắk Nông và Đắk Lắk tiếp tục đấu tranh, xác minh làm rõ những vấn đề khuất tất trọng vụ phá rừng quy mô lớn này. (ảnh: Công an nhân dân)