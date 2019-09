Mang dao phóng lợn đến cưỡng đoạt tài sản của chủ máy gặt

Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ân Thi vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Sơn, SN 1999, trú tại thôn Quanh, thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi và Vương Văn Ánh, SN 1990, trú tại thôn Nam Trì, xã Đặng Lễ, huyện Ân Thi về tội cưỡng đoạt tài sản.

Hình ảnh dẫn giải các đối tượng

Trước đó, Công an huyện Ân Thi nhận được trình báo của anh Q, SN 1980, trú tại thôn Hòa Bình, xã Thịnh Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa mang máy gặt đến gặt lúa thuê cho một số hộ dân ở cánh đồng thôn Hoàng Xuyên, xã Văn Nhuệ, huyện Ân Thi.



Đến khoảng 15h ngày 22/9, Sơn, Ánh cùng 5 đối tượng khác mang theo 4 đoạn tuýp sắt có gắn dao bầu (thường gọi là phóng lợn) đến nơi anh Q đang gặt lúa đe dọa, yêu cầu anh Q phải nộp tiền thì mới cho làm tiếp. Ngày 23/9, các đối tượng tiếp tục đến đe đọa anh Q, trong khi đang cưỡng đoạt của anh Q 5 triệu đồng thì bị Công an huyện Ân Thi phát hiện, bắt giữ.

Vật chứng thu giữ trong vụ án.

Tại chỗ, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ân Thi đã thu giữ toàn bộ vật chứng liên quan số tiền 5 triệu đồng, 1 xe mô tô và 4 chiếc phóng lợn.

Được biết, Sơn có 1 tiền sự về hành vi xâm hại đến sức khỏe của người khác; Ánh là bị can vừa bị Công an huyện Ân Thi khởi tố về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.