Mất 400 triệu đồng vì bị lừa cài ứng dụng giả mạo Bộ Công an trên điện thoại

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Quảng Ninh) nhận được đơn tố giác tội phạm của chị L.T.N. (trú tại phường Giếng Đáy, TP Hạ Long, Quảng Ninh). Ngày 25/7, chị N. nhận được cuộc gọi của đối tượng tự xưng là cán bộ Công an tỉnh Quảng Ninh. Người này đe dọa, cáo buộc chị N. tham gia và là đồng phạm của một nhóm rửa tiền, buôn bán ma túy, đồng thời yêu cầu chị khai báo lý lịch của bản thân, một số quá trình làm việc, di chuyển trong khoảng thời gian từ 15/3 và số tiền hiện có trong tài khoản ngân hàng.

Do hoang mang lo sợ, nạn nhân nghe theo đối tượng lừa đảo và được chúng hướng dẫn cài đặt ứng dụng điện thoại tên “Phần mềm bảo mật”, có logo Bộ Công an (mục đích là để truy cập vào danh bạ, tin nhắn trên điện thoại). Đối tượng lừa đảo tiếp tục đe dọa, yêu cầu nạn nhân thay đổi mật khẩu ứng dụng Internet Banking, sau đó đánh cắp tin nhắn chứa mã OTP của ngân hàng nhằm chiếm quyền điều khiển tài khoản Internet Banking. Khi đã thực hiện thay đổi mật khẩu thành công, đối tượng lừa đảo âm thầm truy cập vào tài khoản ngân hàng của chị L.T.N., tất toán các khoản gửi tiết kiệm online và chuyển toàn bộ sang tài khoản của chúng. Kết quả, chị N. bị các đối tượng chiếm đoạt tổng số tiền hơn 400 triệu đồng.

Ứng dụng giả mạo logo Bộ Công an có khả năng đánh cắp tin nhắn chứa mã OTP của ngân hàng trong điện thoại nạn nhân (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh)

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Quảng Ninh) cho biết, thủ đoạn chung của các đối tượng là sử dụng sim điện thoại “rác”, không chính chủ, phân vai giả danh công an, viện kiểm sát gọi điện đe dọa các bị hại “liên quan đến các vụ án đặc biệt nghiêm trọng” như rửa tiền, buôn bán ma túy… khiến nạn nhân lo sợ và cài đặt, thay đổi mật khẩu các ứng dụng ngân hàng để chiếm đoạt tiền mà nạn nhân không hề hay biết. Các đối tượng yêu cầu bị hại không được trao đổi với bất kỳ ai để nạn nhân không đủ tỉnh táo và có thời gian để kiểm tra thông tin, không trình báo cho cơ quan Công an.

Công an Quảng Ninh cũng khuyến cáo người dân cần chủ động nâng cao kiến thức thông qua các phương tiện truyền thông về thủ đoạn của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng, không hoang mang khi nhận cuộc gọi giả danh và không làm theo các hướng dẫn của các đối tượng này.