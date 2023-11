Mâu thuẫn cá nhân, thanh niên tấn công mạng máy tính của doanh nghiệp

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Nhật Trường, 23 tuổi, trú tại xã Sơn Thủy, huyện A Lưới tỉnh Thừa Thiên Huế về hành vi xâm nhập trái phép và tấn công mạng máy tình công ty MGI, địa chỉ tại khu đô thị mới An Cựu, phường An Đông, thành phố Huế.