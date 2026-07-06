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Mâu thuẫn khi ăn đêm, nam thanh niên đánh người tại quán ăn ở Bắc Ninh

Thứ Hai, 19:15, 06/07/2026
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VOV.VN - Chỉ vì mâu thuẫn trong lúc ăn đêm tại một quán ăn ở xã Xuân Cẩm (Bắc Ninh), nam thanh niên 20 tuổi đã dùng bát sành đập nhiều lần vào mặt đối phương, khiến nạn nhân bị thương và phải nhập viện điều trị.

Ngày 6/7, Công an xã Xuân Cẩm, tỉnh Bắc Ninh cho biết, đang lập hồ sơ, xử lý đối tượng Nguyễn Duy Khánh (sinh năm 2005, trú tại thôn Hùng Thắng, xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh) về hành vi cố ý gây thương tích.

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Đối tượng Nguyễn Duy Khánh tại cơ quan công an

Trước đó, rạng sáng 5/7, tại quán ăn đêm "QĐ" ở thôn Ngọ Xá, xã Xuân Cẩm, tỉnh Bắc Ninh xảy ra vụ cố ý gây thương tích khiến một người bị thương phải nhập viện điều trị.

Theo xác minh của Công an xã Xuân Cẩm, khoảng 3h18 cùng ngày, trong lúc ăn đêm tại quán, Nguyễn Duy Khánh xảy ra mâu thuẫn với anh Đ.V.D. (sinh năm 2005, trú thôn Mai Thượng, xã Xuân Cẩm). Trong lúc xô xát, Khánh đã cầm bát ăn bằng sành đập nhiều lần vào vùng mặt anh D., khiến nạn nhân bị thương, phải cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Kinh Bắc II.

Ngay sau khi nắm được thông tin, Công an xã Xuân Cẩm khẩn trương xác minh, triệu tập Nguyễn Duy Khánh đến làm việc. Hiện Công an xã Xuân Cẩm đã lập hồ sơ vụ việc và đang xử lý đối tượng cùng những người liên quan theo quy định.

Văn Giang/VOV.VN
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