Mâu thuẫn vì chuối bị chặt, em trai sát hại anh ruột

Thứ Năm, 20:01, 26/03/2026
VOV.VN - Quá trình xác minh ban đầu cho thấy, trước thời điểm xảy ra vụ việc, ông Quyên về vườn chuối của gia đình tại thôn Hưng Thịnh để chặt chuối thì phát hiện chuối đã bị chặt từ trước. Từ đó, giữa hai anh em phát sinh mâu thuẫn.

Tối 26/3, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra vào trưa 26/3/2026 tại xã Đông Tiền Hải, khiến một người tử vong.

Hình minh hoạ

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h50 cùng ngày, tại khu vực nhà ông Trần Xuân Hạ (SN 1948, trú tại thôn Hưng Thịnh, xã Đông Tiền Hải), Trần Văn Quyên (SN 1950, là em ruột ông Hạ) đã dùng dao đâm ông Hạ khiến nạn nhân tử vong, sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra trực tiếp chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ khẩn trương vào cuộc. Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự phối hợp với Công an xã Đông Tiền Hải và Viện kiểm sát nhân dân các cấp tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập tài liệu, chứng cứ, đồng thời triển khai các biện pháp truy bắt đối tượng.

Đến khoảng 13h15 cùng ngày, lực lượng công an đã bắt giữ được Trần Văn Quyên tại nhà riêng ở thôn Chỉ Trung, xã Đồng Châu, tỉnh Hưng Yên.

Quá trình xác minh ban đầu cho thấy, trước thời điểm xảy ra vụ việc, ông Quyên về vườn chuối của gia đình tại thôn Hưng Thịnh để chặt chuối thì phát hiện chuối đã bị chặt từ trước. Từ đó, giữa hai anh em phát sinh mâu thuẫn. Trong lúc xô xát, ông Hạ đã dùng bát sứ ném trúng ngực ông Quyên. Bực tức, ông Quyên dùng dao gọt hoa quả mang theo đâm một nhát vào đùi trái ông Hạ, dẫn đến tử vong.

Hiện, Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc theo quy định của pháp luật.

PV/VOV.VN
Israel tuyên bố hạ sát Chỉ huy Hải quân Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran
VOV.VN - Israel hôm nay (26/3) tuyên bố đã hạ sát Chuẩn đô đốc Alireza Tangsiri, người đứng đầu lực lượng hải quân Vệ binh Cách mạng Iran. Giới chức Iran hiện chưa đưa ra bình luận về các thông tin liên quan đến cái chết của ông Tangsiri.

Người đàn ông nhận án 25 năm tù vì sát hại "tình địch" ở chợ
VOV.VN - Thấy "tình địch" chỉ mặc đồ lót khi ngồi với vợ mình trong ki ốt ở chợ, Nguyễn Văn Thành (SN 1971, trú xã Đông Anh, TP Hà Nội) đã lao vào tấn công và dùng dao sát hại nạn nhân.

Khởi tố đối tượng sát hại cha ruột ở Đồng Tháp
VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Tháp, vừa ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam bị can Đoàn Thanh Thía (sinh năm 1984, ngụ Khóm Tịnh Hưng, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi giết người.

