Mở rộng vụ án tại xã Hợp Kim, Phú Thọ: Khởi tố, bắt tạm giam thêm 1 bị can

Ngày 26/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Quách Chí Lâm (SN 1964), quê quán tại xã Thống Nhất, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình (nay là xã An Bình, tỉnh Phú Thọ), thường trú tại phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, về tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”, quy định tại khoản 2, Điều 366 Bộ luật Hình sự.

Đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án liên quan đến những sai phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản tại xã Hợp Kim, theo chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ thi hành quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Quách Chí Lâm, sinh năm 1964, trú tại phường Cẩm Phả, thành phố Quảng Ninh về tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”.

Trước đó, ngày 18/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 2 vụ án, 4 bị can về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”.

Tiếp tục mở rộng điều tra, ngày 22/10, cơ quan công an đã khởi tố, bắt tạm giam thêm 3 bị can là Bí thư, Chủ tịch UBND và cán bộ xã Hợp Kim về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, tháng 2/2026, Quách Chí Lâm cùng Phùng Sơn Hải và Lưu Tiến Nguyên thành lập Công ty cổ phần Đầu tư thương mại 336.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra khám xét nơi ở của đối tượng Quách Chí Lâm, SN 1964 tại Phường Cẩm Phả, Thành phố Quảng Ninh.

Cho thuê đất không đúng thẩm quyền, 3 nguyên cán bộ xã ở Phú Thọ bị khởi tố VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 3 nguyên cán bộ xã Trung Hà để điều tra hành vi vi phạm quy định về quản lý đất đai, liên quan việc cho thuê đất bãi bồi ven sông không đúng thẩm quyền, dẫn đến chênh lệch hơn 228.000m² giữa diện tích thực tế sử dụng và diện tích ghi trong hợp đồng.

Với mục đích khai thác đất san lấp để bán kiếm lời và được chia lợi nhuận, Quách Chí Lâm đã lợi dụng ảnh hưởng của bản thân để gặp gỡ, tác động và hứa hẹn đưa tiền cho ông Hoàng Văn Lộc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hợp Kim và ông Đinh Thanh Tùng, Chủ tịch UBND xã Hợp Kim.

Qua đó, Công ty cổ phần Đầu tư thương mại 336 được cấp 9 giấy xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản từ hoạt động cải tạo vườn ươm trái quy định, với tổng khối lượng được xác nhận là 1,08 triệu m³.

Lợi dụng các giấy xác nhận được cấp trái quy định, Công ty cổ phần Đầu tư thương mại 336 đã khai thác trái phép gần 238.000 m³ đất san lấp, thu lợi bất chính hơn 15,6 tỷ đồng từ việc bán số đất này.

Hiện, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đang chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.