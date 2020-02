Một công an Sơn La bị trúng đạn khi khám xét nơi ở của kẻ buôn ma túy

VOV.VN - Khi khám xét nơi ở của một đối tượng mua bán trái phép chất ma túy, một đại úy công an ở Sơn La không may bị trúng đạn, bị đứt một đoạn ruột non.