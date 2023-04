Một CSGT hy sinh khi chặn bắt xe nghi chở ma túy

Chiều 21/4, một cảnh sát giao thông thuộc Công an huyện Đức Hòa, Long An và hai người dân chưa rõ danh tính đã tử vong khi chặn bắt một xe 7 chỗ nghi chứa ma túy trên tuyến đường tỉnh 824 thuộc xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Sau khi đâm trúng 3 người, chiếc xe bị lật ngang, tài xế cố thủ bên trong cabin (Ảnh: HD)

Cụ thể, vào khoảng 16h chiều cùng ngày, tại tuyến đường tỉnh 824 thuộc xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An xuất hiện ô tô 7 chỗ biển số 49C. 296.01 lưu thông từ hướng thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa về huyện Hóc Môn, TP.HCM.

Nhận thấy phương tiện có nhiều điểm nghi vấn, nghi vận chuyển ma túy, Tổ CSGT thuộc Công an huyện Đức Hòa phối hợp Đội Cảnh sát kinh tế Công an huyện yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra tại đoạn khu vực cầu Nhỏ, xã Mỹ Hạnh Nam.

Tuy nhiên, khi nhìn thấy lực lượng chức năng, tài xế tăng tốc đâm thẳng vào tổ công tác khiến Thiếu tá N.T.H. bị chấn thương nặng. Chiếc xe này tiếp tục lao tới đâm trúng 2 người khác (chưa rõ danh tính). Do vết thương quá nặng nên cả 3 người đã tử vong trên đường cấp cứu.

Chiều tối 21/4, lãnh đạo Công an tỉnh Long An có mặt hiện trường chỉ đạo công tác điều tra xử lý

Theo nhân chứng tại hiện trường, sau khi đâm trúng 3 người, chiếc ô tô lật ngang, tài xế khóa xe cố thủ bên trong. Lực lượng cảnh sát bao vây, đập cửa xe khống chế nghi phạm, đưa ra ngoài.

Lãnh đạo Công an tỉnh Long An đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác điều tra, xử lý./.