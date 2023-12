Một học sinh ở Vũng Tàu dùng kéo đâm bạn

Chiều nay (5/12) Công an Phường 1, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang phối hợp với nhà trường, phụ huynh học sinh có liên quan để xác minh sự việc và làm rõ nguyên nhân việc một học sinh gây thương tích cho bạn học tại TP. Vũng Tàu.

Lãnh đạo ngành giáo dục TP Vũng Tàu đã có mặt tại bệnh viện để theo dõi sức khoẻ học sinh

Lúc 8h35 phút sáng 5/12, tại Trường THCS Vũng Tàu, sau khi vừa học xong tiết 2 thì nam học sinh N.T.G.L của lớp 7.3 cầm kéo đuổi theo bạn nữ học cùng lớp là Đ.T.N.K.

Khi đuổi đến cầu thang tầng trệt, L đuổi kịp và đâm K. Sự việc xảy ra quá nhanh nên không ai kịp can ngăn.

Sau đó, K đã được các thầy, cô sơ cứu và đưa đến bệnh viện Vũng Tàu chữa trị.

Sau khi gây thương tích cho bạn, do tinh thần hoảng loạn, sợ hãi nên L chạy lên lầu 4 với ý định nhảy lầu tự tử. Tuy nhiên, các thầy cô và bạn bè kịp thời phát hiện và can ngăn, đưa em L đến phòng tư vấn của nhà trường để trấn an tinh thần.

Nhận được trình báo của Hiệu trưởng trường THCS Vũng Tàu, lực lượng Công an phường 1, TP Vũng Tàu nhanh chóng vào cuộc điều tra.

Đến chiều nay, sức khoẻ học sinh K đã ổn định.