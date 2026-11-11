English
/ PHÁP LUẬT
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Một quản lý cửa hàng Bách Hóa Xanh bị bắt để điều tra về hành vi tham ô

Thứ Tư, 09:07, 11/11/2026
VOV.VN trên Google News

Ngày 10/11, Cơ quan CSĐT (Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường) Công an tỉnh An Giang đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Công Nhạ (SN 1996, trú tại ấp Vĩnh Lạc, xã Vĩnh Xương, tỉnh An Giang), để điều tra về hành vi “Tham ô tài sản”.

mot quan ly cua hang bach hoa xanh bi bat de dieu tra ve hanh vi tham o hinh anh 1
Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Công Nhạ.

Theo kết quả điều tra, từ tháng 5-7/2026, trong thời gian làm quản lý Cửa hàng Bách Hóa Xanh Long Sơn (phường Tân Châu, tỉnh An Giang), Nhạ đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để chiếm đoạt 17 loại hàng hóa, chủ yếu là bia, sữa, mì gói các loại.

Sau đó, Nhạ bán hàng hóa đã chiếm đoạt, lấy tiền tiêu xài cá nhân. Tổng giá trị tài sản mà Nhạ chiếm đoạt của Cửa hàng Bách Hóa Xanh Long Sơn trên 1,4 tỷ đồng.

Theo Trần Lĩnh/Công an nhân dân
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bắt giữ đối tượng truy nã về tội gây rối trật tự công cộng ở Hải Phòng
Bắt giữ đối tượng truy nã về tội gây rối trật tự công cộng ở Hải Phòng

VOV.VN - Công an TP Hải Phòng thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự vừa bắt giữ Nguyễn Đức Huệ (SN 2007), đối tượng bị truy nã về tội gây rối trật tự công cộng, tại xã Cẩm Giàng.

Bắt giữ đối tượng truy nã về tội gây rối trật tự công cộng ở Hải Phòng

Bắt giữ đối tượng truy nã về tội gây rối trật tự công cộng ở Hải Phòng

VOV.VN - Công an TP Hải Phòng thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự vừa bắt giữ Nguyễn Đức Huệ (SN 2007), đối tượng bị truy nã về tội gây rối trật tự công cộng, tại xã Cẩm Giàng.

Hà Nội bắt giữ nhiều đối tượng mua bán, tổ chức sử dụng ma túy
Hà Nội bắt giữ nhiều đối tượng mua bán, tổ chức sử dụng ma túy

VOV.VN - Công an Hà Nội bắt giữ các đối tượng trong hai vụ việc liên quan đến mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại xã Vĩnh Thanh và xã Xuân Mai.

Hà Nội bắt giữ nhiều đối tượng mua bán, tổ chức sử dụng ma túy

Hà Nội bắt giữ nhiều đối tượng mua bán, tổ chức sử dụng ma túy

VOV.VN - Công an Hà Nội bắt giữ các đối tượng trong hai vụ việc liên quan đến mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại xã Vĩnh Thanh và xã Xuân Mai.

Bắt giữ 2 người liên quan vụ án mạng sau cuộc nhậu tại Nhà Bè
Bắt giữ 2 người liên quan vụ án mạng sau cuộc nhậu tại Nhà Bè

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Danh Thới (sinh năm 1995) và Lý Của (sinh năm 1996, cùng thường trú xã Ngọc Chúc, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi giết người.

Bắt giữ 2 người liên quan vụ án mạng sau cuộc nhậu tại Nhà Bè

Bắt giữ 2 người liên quan vụ án mạng sau cuộc nhậu tại Nhà Bè

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Danh Thới (sinh năm 1995) và Lý Của (sinh năm 1996, cùng thường trú xã Ngọc Chúc, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi giết người.

 
ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật