Nam ca sĩ đánh bạc 4,3 triệu USD trong vụ án King Club là ai?

Viện kiểm sát nhân dân Tối cao vừa truy tố 141 bị can, trong đó có 136 bị can bị truy tố về tội "Đánh bạc" liên quan vụ án xảy ra tại King Club (địa chỉ ở phố Giảng Võ, TP Hà Nội). Hàng trăm người gồm cựu lãnh đạo tỉnh, doanh nhân, luật sư, ca sĩ, cựu hiệu phó... đã bị nhà chức trách khởi tố, truy tố để chuẩn bị đưa ra xét xử trong vụ án này.

Ông Ngô Ngọc Đức, cựu Bí thư Thành ủy TP Hòa Bình và ông Hồ Đại Dũng, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cũng nằm trong danh sách các bị can bị truy tố về tội "Đánh bạc".

Hai cựu lãnh đạo tỉnh là ông Hồ Đại Dũng (trái) và ông Ngô Ngọc Đức bị truy tố trong vụ án King Club.

Cáo trạng xác định ông Hồ Đại Dũng đánh bạc 95 lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette, Baccarat, với tổng số tiền hơn 7 triệu USD tại King Club. Trong khi đó, ông Ngô Ngọc Đức đánh bạc 74 lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette, Baccarat, với tổng số tiền hơn 4,2 triệu USD.

Đáng chú ý, một nam ca sĩ cũng bị truy tố về tội "Đánh bạc" trong vụ án này. Đó là ca sĩ Nguyễn Thế Vũ (nghệ danh Thế Vũ, SN 1971, quê Quảng Ngãi). Ca sĩ Thế Vũ được xác định từng công tác tại Đoàn ca múa nhạc Quân khu 5. Sau đó ca sĩ Thế Vũ rời Đoàn, ra hoạt động nghệ thuật tự do và kinh doanh.

Ca sĩ Thế Vũ bị tạm giữ ngày 23/6/2024 đến ngày 26/6/2024 chuyển thành tạm giam. Đến ngày 11/11/2024, ca sĩ Thế Vũ được thay đổi biện pháp ngăn chặn thành Cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo cáo trạng, ca sĩ Thế Vũ tham gia sòng bạc King Club tổ chức tại khách sạn Pullman với nickname là "Mr Troy". Chỉ trong hơn 4 tháng, ca sĩ Thế Vũ bị cáo buộc đã đánh bạc 116 lần với tổng số tiền lên đến hơn 4,3 triệu USD (hơn 112 tỉ đồng). Trong đó, ca sĩ Thế Vũ được xác định tham gia các trò đánh bạc Slot và Baccarat.

Phía truy tố xác định, lần ca sĩ Thế Vũ chi tiền đánh bạc nhiều nhất là 162.871 USD (tương đương hơn 3,9 tỉ), tổng số tiền thua là 81.761 USD (tương đương gần 2 tỉ).

Lực lượng chức năng đột kích, triệt phá "ổ đánh bạc" King Club. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo cáo trạng, bị can Kim In Sung (quốc tịch Hàn Quốc) có vai trò chính, là Giám đốc, đại diện theo pháp luật của Công ty HS, có ký Hợp đồng quản lý, vận hành King Club với Công ty Việt Hải Đăng.

Mọi hoạt động của King Club do Kim In Sung là người chỉ đạo và bị can này thuê 3 người giúp việc cho mình gồm: Cho Choon Keun, Shim Hawn Hee và Choi Jin Bok với vai trò quản lý, quyết định việc cho người Việt Nam vào King Club đánh bạc, theo dõi, quản lý doanh thu.

Các bị can Nguyễn Định Lâm, Phan Trường Giang giúp sức Kim In Sung quản lý, vận hành hoạt động của King Club. Kim In Sung quản lý toàn bộ doanh thu và hưởng 100% lợi nhuận kinh doanh tại King Club.

Tháng 6/2024, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an tiến hành bắt quả tang hoạt động đánh bạc của King Club tại khách sạn Pullman (phố Giảng Võ, Hà Nội). Theo điều tra, đường dây do Kim In Sung điều hành đã tổ chức đánh bạc với tổng số tiền hơn 106 triệu USD (tương đương 2.576 tỷ đồng), trong đó Kim In Sung hưởng lợi hơn 9,2 triệu USD.