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Nam công nhân bị đồng nghiệp dùng dao đâm tử vong ở Thanh Hóa

Thứ Ba, 16:09, 14/07/2026
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VOV.VN - Do mâu thuẫn cá nhân, nam công nhân Công ty TNHH TMDV và sản xuất Phương Linh (Công ty may Phương Linh), xã Thăng Bình, tỉnh Thanh Hóa đã dùng dao đâm đồng nghiệp dẫn đến tử vong. 

Theo nguồn tin, khoảng 9 giờ 30 ngày 14/7/2026 do mâu thuẫn cá nhân trong khi làm việc tại Công ty may Phương Linh, Lê Văn S (SN 1999 ở thôn Thọ Thượng, xã Thăng Bình) và Cao Văn H (SN 2002 ở thôn Tân Xuân, xã Yên Thọ, tỉnh Thanh Hóa) đã xảy ra mâu thuẫn.

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Công ty TNHH TMDV và sản xuất Phương Linh, xã Thăng Bình, tỉnh Thanh Hóa - nơi xảy ra sự việc.

Trong quá trình cãi nhau S lấy con dao (loại dao gọt hoa quả) trên bàn làm việc của Sơn đâm vào vùng ngực Cao Văn H.

Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Nông Cống rồi chuyển tuyến trên bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong.  Lê Văn S đã đến Công an xã Thăng Bình đầu thú. Sự việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Sỹ Đức/VOV1
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