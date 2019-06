Nam Định: Làm sạch địa bàn ma túy, chính người dân chứ không ai khác

10 năm trở về trước, Chợ Cửa Trường, phường Ngô Quyền, thành phố Nam Định là địa bàn phức tạp về tình trạng buôn bán, sử dụng chất ma túy trái phép. Mọi người thường ví, đến Chợ Cửa Trường mua ma túy còn dễ hơn mua rau muống. Các đối tượng nghiện tụ tập công khai, ma túy được cài bán khắp nơi từ gốc cây cho đến cột điện, đối tượng buôn bán từ người bán rau đến bán nước trà. Ông Vũ Công Chiến, tổ 8, phường Ngô Quyền, thành phố Nam Định nói: Trước kia từ “chổi cùn, rế rách” cứ hở ra là bị mất, nay xe máy để trước cửa nhà cả đêm cũng chẳng sao.



“Bài học kinh nghiệm là phải dựa vào sức mạnh quần chúng, nhân dân người tốt rất nhiều. Người dân bức xúc trước tình trạng này nên cũng mạnh dạn tố giác tội phạm. Cùng với ban ngành đoàn thể quyết tâm là xử lý được tình trạng này”- Ông Vũ Công Chiến nói.

Cảnh sát khu vực phát huy tốt Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc

Trung tá Phạm Văn Sáu, trưởng Công an phường Ngô Quyền, Công an thành phố Nam Định cho biết, do đặc thù địa bàn có chợ ven sông, cạnh bệnh viện lớn, tỷ lệ dân không công ăn việc làm cao. Đó là nguyên nhân dẫn đến tình trạng phức tạp về tệ nạn ma túy. Với quyết tâm, sự vào cuộc của các cấp, các ngành và đặc biệt là tinh thần đấu tranh trấn áp tội phạm của cán bộ, chiến sỹ trong toàn lực lượng công an, nên tình hình an ninh trật tự, đặc biệt là tội phạm về ma túy đã giảm hẳn.



“Nhờ có sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo các cấp, xuống trực tiếp địa bàn để chỉ đạo xử lý dứt điểm từng vụ việc, tình hình có nhiều chuyển biến tốt. Chúng tôi tiếp tục duy trì phát huy tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, nay tình hình đã chuyển biến tích cực”- Trung tá Phạm Văn Sáu chia sẻ.

Để làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, đấu tranh hiệu quả với tội phạm về ma túy, phải nói đến những cố gắng, sự quyết tâm, tinh thần chiến đấu của chiến sỹ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nam Định.

Thượng tá Nguyễn Thành Trung, Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nam Định

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng đã phát hiện trên 1000 vụ, bắt giữ hơn 1.200 đối tượng, phá 21 chuyên án, 10 đường dây mua bán, vận chuyển chất ma túy trái phép, thu giữ 14 bánh heroin, 15 kg ma túy tổng hợp và nhiều loại ma túy khác. Gần đây nhất, ngày 1/6/2019, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nam Định đã triệt phá thành công đường dây buôn bán vận chuyển chất ma túy từ Hà Nội về Nam Định tiêu thụ, thu giữ 7 kg ma túy tổng hợp, 15.000 viên ma túy.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

Thượng tá Nguyễn Thành Trung, Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nam Định cho biết, phá được những chuyên án, hay xóa được những điểm đen về tội phạm ma túy thì tinh thần đấu tranh tố giác tội phạm của người dân đóng vai trò quan trọng.

“Trong quá trình phòng ngừa đấu tranh tội phạm ma túy, đặc biệt trong công tác phòng ngừa xã hội chúng tôi quan tâm đến tuyên truyền, tham mưu các cấp các, ngành đến hậu quả tác hại… đồng thời cũng tuyên truyền để người dân nhận diện được phương thức, thủ đoạn của tội phạm ma túy để đấu tranh, phòng ngừa”- Thượng tá Nguyễn Thành Trung nói.

Kinh nghiệm đấu tranh thành công với tội phạm về ma túy tại Chợ Cửa Trường, phường Ngô Quyền, thành phố Nam Định đó là biết nêu cao tinh thần trách nhiệm của toàn dân, toàn xã hội. Ở đâu mà chính quyền địa phương và lực lượng chức năng phát huy tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc thì sẽ ngăn chặn, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm về ma túy./. Phá đường dây ma túy liên tỉnh, thu 9 bánh heroin, gần 1kg ma túy đá VOV.VN - Các đối tượng vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ Hòa Bình về thành phố Hải Phòng, sau đó chuyển đi các địa phương khác tiêu thụ. Vụ vận chuyển 300kg ma túy tại TPHCM: Thu giữ thêm 276kg ma túy đá VOV.VN - Cơ quan chức năng thu giữ thêm 276kg ma túy được ngụy trang trong các bao tải hạt nhựa, vận chuyển bằng đường biển từ Việt Nam qua cảng ở Philippines. TPHCM: Bắt đường dây ma tuý xuyên quốc gia, thu giữ hơn 300kg ma túy VOV.VN -Chiều nay (20/3), hàng trăm cảnh sát thuộc nhiều lực lượng đã bao vây căn biệt thự ở quận Bình Tân, bắt giữ băng nhóm cùng hàng trăm kg ma tuý.