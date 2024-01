Nam sinh tự chế tạo 201 quả pháo nổ để đốt trong đám cưới

Ngày 6/1, Công an huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phát hiện T.X.T (SN 2007, xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) tự chế 201 quả pháo nổ.

Cuối tháng 12/2023, công an phát hiện có người nổ pháo trong đám cưới tại nhà anh Lê Đình Duy (SN 1999, thuộc thôn Nhật Tân, xã Mỹ Lộc).

Quá trình xác minh, Công an xã Mỹ Lộc làm rõ người nổ pháo là T.V.H (SN 2007, trú tại xã Mỹ Lộc).

Số pháo nổ tự chế bị công an thu giữ.

Làm việc với công an, H. thừa nhận nổ 4 quả pháo trong đám cưới, số pháo này H. được T.X.T cho.

Sau đó, công an đã triệu tập T. lên làm việc. Nam sinh cho biết đã tìm hiểu cách làm pháo ở trên mạng, sau đó mua nguyên liệu về để tự chế pháo nổ.

Tại nhà của T., công an thu giữ 197 quả pháo đã thành phẩm, 2 khối pháo hoa, 2 hộp pháo tép cùng chất tạo thuốc nổ, dây dẫn và các nguyên liệu khác.

Thời gian qua, cả nước xảy ra nhiều vụ việc đau lòng liên quan đến việc tự ý chế tạo pháo nổ. Hầu hết nạn nhân chỉ học cách chế tạo pháo trên mạng xã hội, không có kiến thức và điều kiện đảm bảo an toàn.

Càng gần đến thời điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến chế tạo, sản xuất, mua bán, sử dụng pháo trái phép ngày càng diễn biến phức tạp. Điều này tiềm ẩn những mối nguy hiểm khôn lường tới tính mạng, sức khỏe, tài sản cũng như tình hình an ninh trật tự.