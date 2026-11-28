Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Nguyễn Văn Toàn (SN 2003, trú xã Tề Lỗ, tỉnh Phú Thọ) về hành vi Làm nhục người khác.

Theo điều tra, trong tháng 6 và tháng 7/2026, Toàn đã sử dụng ứng dụng ChatGPT để tạo ảnh nữ hàng xóm đang có cử chỉ thân mật với một người đàn ông không có thật. Sau đó, Toàn sử dụng tài khoản Facebook mang tên "Nguyễn Hưng" đăng tải 6 bài viết, kèm hình ảnh giả với nội dung nữ hàng xóm có quan hệ bất chính.

Nguyễn Văn Toàn tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an cung cấp)

Không chỉ thế, Toàn còn gắn thẻ (tag) Facebook của vợ chồng người hàng xóm vào những hình ảnh giả mạo này, gây ảnh hưởng lớn đến tinh thần, tâm lý của gia đình nạn nhân. Tại cơ quan công an, Toàn khai thực hiện việc này là do xuất phát từ những mâu thuẫn cá nhân giữa mẹ mình và gia đình người hàng xóm kéo dài từ năm 2025. Do bức xúc vì những mâu thuẫn này, Nguyễn Văn Toàn đã tạo dựng các hình ảnh giả mạo để làm nhục hàng xóm.

Sau khi nắm được thông tin, lực lượng chức năng nhanh chóng vào cuộc, điều tra làm rõ và đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Nguyễn Văn Toàn (SN 2003, trú xã Tề Lỗ, tỉnh Phú Thọ) về hành vi Làm nhục người khác.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân không đăng tải các hình ảnh, thông tin cá nhân của mình lên các trang mạng xã hội để các đối tượng xấu lợi dụng. Mỗi cá nhân cần có trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội, không vì một phút nóng giận mà xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác,, dẫn đến những hậu quả đáng tiếc.