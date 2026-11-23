Ngày 23/11, TAND Khu vực 2 (TP Hà Nội) đưa ra xét xử Trần Đức Hải (SN 2004, trú xã Liên Minh, Hà Nội) về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Theo cáo trạng và diễn biến phiên tòa, tháng 8/2025, Hải quen biết với nạn nhân là chị Q. (SN 2000) qua mạng xã hội. Sau đó, hai người đã gặp gỡ và nảy sinh quan hệ tình dục với nhau. Cả 3 lần quan hệ với chị Q., Hải đều lén dùng điện thoại quay lại cảnh nhạy cảm của chị Q. mà nạn nhân không hay biết.

TAND Khu vực 2 (TP Hà Nội), nơi xét xử vụ án.

Tháng 10/2025, do đầu tư chứng khoán thua lỗ và nợ nần nhiều nên bị cáo đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của bị hại bằng cách tạo tài khoản zalo, tài khoản facebook giả nhắn tin cho chị Q. Lúc này, bị cáo sử dụng các video "nhạy cảm" gửi cho nạn nhân và tuyên bố đã mua những video này với giá 300.000 đồng.

Cưỡng đoạt 557 triệu đồng từ bạn gái cũ

Hải sử dụng "nick ảo" nhắn tin đe dọa, nhằm ép nạn nhân phải chuyển tiền cho bị cáo, nếu không sẽ tung hình ảnh, video của nạn nhân lên các trang web khiêu dâm, hoặc gửi cho gia đình và đồng nghiệp.

Từ ngày 18/11/2025 đến ngày 5/5/2026, do lo sợ bị cáo sẽ gửi những thông tin và các video nêu trên cho gia đình và đồng nghiệp nên chị Q. đã phải chuyển cho bị cáo số tiền tổng cộng 557 triệu đồng.

Do liên tục bị tống tiền, chèn ép, nạn nhân đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan công an. Sau đó, đến ngày 15/6/2026, Hải bị lực lượng chức năng bắt giữ về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Sau khi Hải bị bắt, gia đình của Hải đã bồi thường toàn bộ số tiền 557 triệu đồng cho chị Q. Tại phiên tòa, HĐXX nhận định hành vi của Hải gây nguy hại cho xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nạn nhân nên đã tuyên mức án 12 năm tù giam đối với Trần Đức Hải về tội Cưỡng đoạt tài sản.