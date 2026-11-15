Ngăn chặn chiêu trò bán hàng giá cao cho người cao tuổi ở Hà Tĩnh

Ngày 14/11, Công an xã Kim Hoa, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đơn vị đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn hoạt động giới thiệu, chào bán nhiều sản phẩm với giá cao cho người dân, chủ yếu là người cao tuổi, trên địa bàn.

Lực lượng chức năng xã Kim Hoa làm việc với đối tượng giới thiệu sản phẩm, tặng quà và chào bán một số mặt hàng giá cao.

Trước đó, ngày 13/11, trong quá trình nắm tình hình tại khu vực thôn Phúc Thành, Sơn Thủy, xã Kim Hoa, lực lượng công an phát hiện một số đối tượng tổ chức chương trình giới thiệu sản phẩm, thu hút người dân tham gia.

Tại đây, các đối tượng tặng một số sản phẩm như quần áo thể thao, đồng thời chào bán nhiều mặt hàng gồm sữa, bột dinh dưỡng, thực phẩm chức năng và các sản phẩm tiêu dùng khác với giá cao. Đáng chú ý, có sản phẩm được cho là có giá mua vào chỉ vài chục nghìn đồng nhưng được chào bán cho người dân với giá lên tới hàng triệu đồng.

Qua nắm tình hình, Công an xã Kim Hoa đã kịp thời ngăn chặn hoạt động này nhằm phòng ngừa nguy cơ người dân bị thiệt hại về tài sản, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Một số sản phẩm được các đối tượng chào bán giá cao.

Trước sự việc trên, Công an xã Kim Hoa khuyến cáo người dân, đặc biệt là người cao tuổi, cần nâng cao cảnh giác trước các chương trình tặng quà, giới thiệu và chào bán sản phẩm. Không nên vội vàng mua hàng chỉ vì được tặng quà hoặc nghe quảng cáo sản phẩm có công dụng tốt, hiệu quả vượt trội, giá ưu đãi hay chỉ bán trong thời gian ngắn.

Người dân cần tìm hiểu kỹ đơn vị tổ chức, nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng và giá bán thực tế của sản phẩm trước khi quyết định mua; không cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng, mã OTP khi chưa xác định rõ mục đích sử dụng.

Đối với những sản phẩm có giá trị lớn, người cao tuổi nên trao đổi với con cháu, người thân trước khi quyết định mua. Khi phát hiện hoạt động có dấu hiệu bất thường, cần kịp thời thông báo cho lực lượng công an để được hướng dẫn, xử lý.