Ngăn chặn triệt để hành vi mua bán vũ khí qua mạng xã hội

Thời gian gần đây, tình trạng mua bán vũ khí, linh kiện vũ khí trái phép qua mạng xã hội có chiều hướng phức tạp tại nhiều địa phương. Việc làm này vừa đe dọa tính mạng con người, vừa ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Nhằm kịp thời ngăn chặn các hành vi gây nguy hiểm nêu trên, lực lượng Công an Sơn La đã tăng cường tuần tra, kiểm soát trên không gian mạng, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Ngay những ngày đầu ra quân tấn công trấn áp các loại tội phạm dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, lực lượng Công an huyện Mường La (Sơn La) đã liên tiếp phát hiện, xử lý các trường hợp mua bán vũ khí qua mạng xã hội.

Lực lượng công an làm việc với đối tượng mua bán vũ khí qua MXH

Điển hình như ngày 12/12, đơn vị đã phối hợp kiểm tra, phát hiện, bắt giữ K.A.P. (SN 2001, trú tại xã Ngọc Chiến, huyện Mường La) về hành vi này. Quá trình làm việc P. khai nhận, vào khoảng tháng 10/2023 có lên mạng internet đặt mua ống ngắm quang học để về soi ong. Đến khoảng giữa tháng 10 thì nhận được đơn đặt hàng qua đường chuyển phát nhanh.

Sau khi làm việc với tổ công tác, P. đã về nhà lấy ống ngắm quang học để giao nộp khi chưa kịp sử dụng.

Chỉ sau đó 2 ngày, cũng tại xã Ngọc Chiến, vào ngày 14/12, Công an huyện Mường La tiếp tục phối hợp với Công an xã này kiểm tra, phát hiện, bắt giữ Q.V.G. (SN 1982) cùng về hành vi mua bán vũ khí qua mạng xã hội.

Làm việc với cơ quan chức năng, G. khai nhận có lên mạng internet tìm hiểu và đặt mua linh kiện về để lắp súng hơi. Ngày 15/11, Q.V.G. nhận được đơn đặt hàng qua đường chuyển phát nhanh 1 ống ngắm quang học và các linh kiện dùng để tháo lắp.

Do chưa nhận đủ các đơn hàng, nên G. chưa kịp lắp thành khẩu súng, song đã bị cơ quan Công an phát hiện; G. sau đó đã tự nguyện giao nộp lại ốngq ngắm quang học đã mua trên mạng cho cơ quan công an.

Công an Mường La (Sơn La) đã thu hồi nhiều khẩu súng kíp, khẩu súng cồn, nòng súng, đạn AK...

Trong năm 2023, Công an huyện Mường La đã tổ chức 1 hội nghị thu hồi vũ khí, vật liệu nổ cấp xã, 32 cuộc tuyên truyền cấp bản, tiểu khu với gần 1.300 người tham gia; phát gần 1.000 tờ rơi; hơn 1.200 người ký cam kết tuyên truyền phổ biến pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo các loại... Qua đó, đã bắt giữ 4 vụ, 4 đối tượng vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; thu hồi 64 khẩu súng các loại.

Thống kê riêng trong đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2024, Công an huyện đã vận động, thu hồi 31 hiện vật các loại, bao gồm 17 khẩu súng kíp, 8 khẩu súng cồn;, 5 nòng súng, 1 viên đạn AK…

Trung tá Hoàng Chung, Đội trưởng Đội Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an huyện Mường La cho biết, thời gian tới đơn vị sẽ tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo cùng các cấp các Ngành đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức ý thức cho cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân… trong quản lý vũ khí, sử dụng vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo… tham mưu cho lãnh đạo Công an huyện chỉ đạo các lực lượng đấu tranh triệt để với các vụ việc nêu trên…

Tác hại của vũ khí, linh kiện vũ khí ai cũng đã rõ. Song, để không xảy ra những vụ án thương tâm liên quan đến vũ khí, công cụ hỗ trợ, mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không tàng trữ, sử dụng và không tham gia thực hiện hành vi mua bán, vận chuyển vũ khí, công cụ hỗ trợ qua các trang mạng xã hội. Từ đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, nhất là mỗi dịp tết đến, xuân về.