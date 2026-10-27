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Ngày 11/11 xét xử hàng loạt giám đốc trong vụ án 1,2 triệu bình chữa cháy giả

Thứ Ba, 17:52, 27/10/2026
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VOV.VN - Nhiều chủ doanh nghiệp sẽ được đưa ra xét xử tại TAND TP Hà Nội ngày 11/11 tới đây, liên quan vụ án hơn 1,2 triệu bình chữa cháy giả.

Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã có quyết định đưa ra xét xử hàng loạt giám đốc trong vụ án sản xuất, tiêu thụ hơn 1,2 triệu bình chữa cháy giả. Cụ thể, vụ án sẽ được đưa ra xét xử ngày 11/11 tại TAND TP Hà Nội.

Trước đó, VKSND TP Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố 9 bị can trong vụ án sản xuất, buôn bán bình chữa cháy giả xảy ra tại Công ty Vietlink, Công ty An Phú và các đơn vị liên quan.

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Một bình cứu hỏa không có chất chữa cháy được thu giữ trong vụ án. (Ảnh: Công an cung cấp)

Trong số đó, Đặng Quốc Hoàng (52 tuổi, Giám đốc Công ty Vietlink), Phùng Hữu Lợi (43 tuổi, Giám đốc Công ty cổ phần Điện và Chiếu sáng An Phú) và Dong Liang (tên phiên âm Đồng Lượng, 42 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) bị truy tố về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả.

Phạm Đức Cảnh (47 tuổi, nguyên Giám đốc Xí nghiệp xây dựng Phòng cháy, Công ty 990), Phạm Thị Hương (39 tuổi, Giám đốc Công ty Phương Nam) và Đặng Kim Trụ (42 tuổi) bị truy tố về tội Nhận hối lộ.

Ba bị can Nguyễn Đức Trung (44 tuổi), Nguyễn Khắc Toàn (38 tuổi) và Đinh Xuân Các (37 tuổi) bị truy tố về tội Giả mạo trong công tác.

Theo cáo trạng, ngày 17/9/2025, một người dân ở Hà Nội đến cơ quan công an tố giác việc mua phải nhiều bình chữa cháy nhãn hiệu Dragon của hai doanh nghiệp với tổng số tiền gần 64 triệu đồng.

Tuy nhiên, khi sử dụng, các bình này không dập được đám cháy như hướng dẫn trên vỏ bình và cam kết của bên bán. Người mua đã giao nộp số bình chữa cháy để cơ quan điều tra xác minh. Kết quả giám định ban đầu xác định các bình chữa cháy được gửi kiểm tra không có thành phần chất chữa cháy như ghi trên bao bì, là hàng giả.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an khám xét nhà máy, kho hàng tại nhiều địa điểm ở Hà Nội, TPHCM và Tây Ninh, thu giữ số lượng lớn bình chữa cháy, nguyên liệu cùng máy móc, tem nhãn.

Cơ quan giám định xác định nhiều mẫu bình bột chữa cháy nhãn hiệu Dragon, 990 là hàng giả do tổng hàm lượng chất chữa cháy không đạt. Tổng số lượng bình chữa cháy trong vụ án được xác định là hàng giả lên đến hơn 1,2 triệu bình. 

Trọng Phú/VOV.VN
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