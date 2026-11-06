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Ngày 1/12, xét xử bị cáo Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thủy)

Thứ Sáu, 18:05, 06/11/2026
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VOV.VN - TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thủy) và 28 bị cáo từ ngày 1/12. Phiên tòa dự kiến kéo dài 15 ngày.

TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thủy) và 28 bị cáo trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt với tổng số tiền hơn 8.000 tỷ đồng của hơn 10.000 bị hại. Theo đó, TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên toàn xét xử vụ án vào ngày 1/12, dự kiến kéo dài trong vòng 15 ngày. Hội đồng xét xử gồm 5 thành viên, do Thẩm phán Phạm Năng Thành làm chủ tọa. 

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Bị cáo Nguyễn Ngọc Thủy (ảnh trái) và Đặng Văn Hiển. Ảnh: Bộ Công an

Ở vụ án này, bị cáo Nguyễn Ngọc Thuỷ (SN 1982, ở phường Yên Hòa, Hà Nội; Chủ tịch, kiêm Tổng giám đốc Công ty Egroup) và Nguyễn Mạnh Phú (SN 1983, trú phường Hà Đông, Hà Nội; Giám đốc Tìa chính Công ty Egroup) cùng bị đưa ra xét xử về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đưa hối lộ”.

Bị cáo Tống Thị Kim Liên (SN 1965, trú phường Tân Sơn Hòa, TP HCM; Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc Tài chính Công ty Thương mại dịch vụ Nhất Nhất) bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”. 26 bị cáo còn lại bị xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo tài liệu điều tra: Từ năm 2014, để có kinh phí trả nợ, sử dụng cá nhân và duy trì hệ sinh thái Egroup, Shark Thủy đã chỉ đạo cấp dưới nâng khống vốn điều lệ. Theo đó, Nguyễn Mạnh Phú, Giám đốc Tài chính Egroup, Kế toán trưởng Egame cùng Phạm Thị Thanh Thọ, Kế toán trưởng Egroup, đã thực hiện tăng vốn điều lệ Egroup từ 32 tỷ đồng lên 962,5 tỷ đồng.

Đồng thời, các đối tượng tạo doanh thu khống khoảng 70% hằng năm nhằm xây dựng hình ảnh tập đoàn kinh doanh đa ngành hiệu quả, lợi nhuận cao để thu hút đầu tư.

Nguyễn Ngọc Thủy giao Đặng Văn Hiển, Trưởng Ban Quan hệ cổ đông Egame, xây dựng kế hoạch huy động vốn, lập chương trình quảng cáo về các dự án trường học và bảng biểu tính tỷ lệ lợi nhuận. Bộ phận kinh doanh tổ chức tập huấn nhân viên chào mời, đưa người dân đến tham quan mô hình hoạt động để ký hợp đồng mua cổ phần Egroup.

Sau khi thuyết phục được khách hàng, Thủy trực tiếp ký Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với giá 38.000 đồng/cổ phần, cam kết mua lại sau một năm với giá 42.000 đồng/cổ phần, kèm điều khoản nhà đầu tư ủy quyền toàn bộ quyền cổ đông cho Thủy. Nhân viên kinh doanh giới thiệu khách mua cổ phần được hưởng 5% hoa hồng.

Giai đoạn từ năm 2021 đến 2023, khi các trung tâm tiếng Anh và trường mầm non đồng loạt đóng cửa, nguồn thu mới không đủ chi trả các hợp đồng đến hạn. Nguyễn Ngọc Thủy đã chỉ đạo 23 quản lý và 341 nhân viên kinh doanh sử dụng 70% số tiền huy động của khách hàng mới để trả nợ cho các nhà đầu tư cũ, 30% còn lại nộp về công ty. Dù biết rõ việc huy động vốn thực chất là lấy tiền của người sau trả cho người trước và không đầu tư vào hoạt động giáo dục, các nhân viên vẫn tiếp tục thực hiện.

Bằng các thủ đoạn trên, từ năm 2015 đến 2023, Nguyễn Ngọc Thủy và các đồng phạm đã chiếm đoạt 8.459 tỷ đồng của 10.123 bị hại thông qua việc chuyển nhượng cổ phần khống.

Toàn bộ dòng tiền này được theo dõi riêng, không ghi nhận trên báo cáo tài chính hay báo cáo thuế gửi cơ quan chức năng. Đến nay, Egroup và Egame mất cân đối tài chính và không còn khả năng thanh toán cho các nhà đầu tư.

Điều tra xác định Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thủy) là người chủ mưu, chỉ đạo thực hiện hành vi phạm tội và sử dụng tiền chiếm đoạt, phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án với số tiền chiếm đoạt là hơn 8.000 tỷ đồng của hơn 10.000 người bị hại.

Trọng Phú/VOV.VN
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